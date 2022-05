AMAZFIT SIGNE LA MONTRE CONNECTÉE POUR L'EXTÉRIEUR OFFICIELLE DE L'ÉPREUVE DE TRIATHLON ESCAPE FROM ALCATRAZ 2022





Une montre connectée GPS conçue pour l'extérieur ultra-résistante et robuste, prête à relever l'impossible aux poignets des triathlètes

LOS ANGELES, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit , une des principales marques mondiales d'accessoires portables intelligents de Zepp Health (NYSE : ZEPP), est fière d'être nommée sponsor officiel de la montre connectée pour l'extérieur de l'épreuve de triathlon Escape from Alcatraz (EFAT) 2022. Inspirée par l'essence de la marque (« Up Your Game », ou « Améliorez vos performances », en français), la gamme de montres connectées ultra-résistantes et robustes T-Rex d'Amazfit offrira aux triathlètes l'ensemble des fonctionnalités dont ils auront besoin pour relever ce formidable défi.

En tant que marque axée sur la santé et la forme physique, Amazfit se consacre à fournir des appareils portables avancés qui inspirent un mode de vie sain et actif, tels que la gamme Amazfit T-Rex, qui contient des produits extrêmement performants, fonctionnels et durables, et s'ajoute au portefeuille de la marque en matière de produit pour l'extérieur. La nouvelle montre Amazfit T-Rex 2, qui est une évolution de cette collection robuste conçue pour une utilisation en extérieur, a été lancée et comprend des améliorations encore plus intéressantes, notamment :

Un style robuste et audacieux, à la pointe de la tendance

Un positionnement bi-bande de haute précision à cinq satellites et une batterie avec 24 jours d'autonomie, suffisamment puissante pour affronter toutes les aventures

Une robustesse de qualité militaire complétée par un fonctionnement à ultra-basse température dans des environnements aussi froids que -30 ?

Une résistance à l'eau 10 ATM, plus de 150 modes pour le sport (y compris le triathlon) et un suivi complet de la santé pour que les triathlètes puissent suivre leurs performances lorsqu'ils nagent, qu'ils pédalent ou qu'ils courent

La toute nouvelle fonction d'importation d'itinéraires et de navigation en temps réel[1] qui permet aux triathlètes de tous niveaux de suivre leurs déplacements directement sur la montre

À propos de ce nouveau partenariat, Jennifer Lau, vice-présidente de Action Sports Events, IMG, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Amazfit, un leader dans le domaine de la conception et de la performance des accessoires portables de sport, nous rejoigne en tant que sponsor officiel de la montre connectée pour l'extérieur officielle. L'engagement d'Amazfit à fournir aux athlètes la technologie leur permettant d'atteindre leurs meilleures performances s'aligne sur le style de vie des participants à l'Escape From Alcatraz. »

Amazfit, en collaboration avec l'épreuve de triathlon Escape from Alcatraz, fournira à certains des triathlètes participant à l'EFAT les toutes nouvelles montres connectées Amazfit T-Rex 2 pour l'extérieur afin qu'ils puissent suivre leurs performances d'entraînement individuelles et leurs indicateurs de santé personnels, pendant la course et après. Amazfit disposera d'un stand officiel sur le lieu de l'épreuve, les 4 et 5 juin, pour encourager les participants et informer la communauté Escape sur les produits qui allient la santé à la technologie.

Bin Fan, vice-président d'Amazfit, a déclaré : « Nous sommes fiers de parrainer l'une des compétitions les plus attendues d'Amérique. Amazfit se consacre au développement de montres connectées d'extérieur fiables et multifonctionnelles qui améliorent la qualité de vie. Nous sommes profondément attachés à l'essence de notre marque qui consiste à libérer tout le potentiel de nos clients, et nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à libérer leur esprit dynamique. En nous associant à l'EFAT, nous espérons offrir une meilleure expérience utilisateur à un public plus large, et soutenir non seulement les sportifs amateurs, mais aussi les athlètes professionnels avec les produits les plus avancés de la marque. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Amazfit et de l' EFAT .

[1] Ces fonctionnalités seront ajoutées via une mise à jour OTA

À propos d'Amazfit

Amazfit, l'une des principales marques mondiales d'accessoires portables intelligents axés sur la santé et la forme physique, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologie de la santé. Proposant une large sélection de montres intelligentes et de bracelets, l'essence de la marque Amazfit est « Up Your Game », encourageant les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif. Amazfit est alimenté par la plateforme de gestion de la santé exclusive de Zepp Health, qui fournit des informations et des conseils exploitables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

Lancé en 2015, Amazfit est aujourd'hui adopté par des millions d'utilisateurs. Ses produits sont disponibles dans plus de 90 pays sur le continent américain et dans les régions EMEA et APAC. Pour en savoir plus sur Amazfit, rendez-vous sur le site www.amazfit.com . Pour en savoir plus sur Zepp Health, rendez-vous sur le site www.zepphealth.com .

Escape from Alcatraz Triathlon

Athlètes olympiques, champions du monde, jeunes enthousiastes ou d'athlètes atteints de handicap, les triathlètes du monde entier envahiront les rues et les eaux de San Francisco pour le 41e triathlon annuel « Escape from Alcatraz », qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022. L'histoire tristement célèbre de l'île qui a servi de prison fédérale dont nul ne pouvait s'échapper est à l'origine du mystérieux défi lancé aux athlètes du monde entier, réussir à s'en échapper. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.EscapeAlcatrazTri.com .

