Le gouvernement du Canada appuie l'aéroport international de Victoria grâce à de nouveaux fonds pour des projets d'infrastructures essentielles

VICTORIA, BC, le 25 mai 2022 /CNW/ - Alors que le Canada travaille à se remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les communautés. Les investissements du gouvernement du Canada aideront également à veiller à ce que le secteur canadien de l'aviation soit bien placé pour se remettre des répercussions de la pandémie.

La secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Annie Koutrakis, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau financement de plus de 4 millions de dollars serait versé à l'aéroport international de Victoria pour l'aider à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19. Ces fonds permettront aussi d'appuyer la continuité des services aériens et les projets importants liés à l'infrastructure de transport à l'aéroport.

L'aéroport recevra plus de 1,3 million de dollars dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports de Transports Canada pour des mises à niveau du balisage lumineux à l'approche de la piste 09. Les travaux comprennent :

l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage sur terre et à l'eau (les appareils d'éclairage à l'eau seront structuralement renforcés pour résister aux effets des barges qui sont exploitées dans cette zone);

la reconfiguration et l'agrandissement du quai pour hydravion afin de tenir compte du nouveau système d'éclairage.

En plus du financement de ces projets d'infrastructures, le gouvernement du Canada a versé plus de 3 millions de dollars à l'aéroport international de Victoria dans le cadre du Fonds d'aide pour les aéroports de Transports Canada. Cela aidera l'aéroport à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de Victoria et des communautés environnantes.

Citations

« L'aéroport international de Victoria est une plaque tournante importante en matière de transport, non seulement pour Victoria, mais aussi pour une bonne partie de l'île de Vancouver. Il nous rattache à notre famille et à nos amis et nous permet de découvrir de nouvelles destinations. Il s'agit aussi d'un corridor commercial essentiel pour bon nombre d'entreprises de Victoria. Ce financement améliorera la sécurité de l'aéroport pour les voyageurs, les équipages et le personnel de l'aéroport, tout en créant de l'emploi et en contribuant à la croissance de l'économie régionale. »

Annie Koutrakis

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« Nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des activités du secteur de l'aviation d'une manière qui continue de favoriser la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il sera donc impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international de Victoria d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Programme des infrastructures essentielles des aéroports, lancé en mai 2021, versera 571,2 millions de dollars sur cinq ans aux aéroports pour financer des projets d'infrastructure admissibles liés à la sécurité, à la sûreté, à la connectivité des réseaux de transport en commun, ou au dépistage et au contrôle de la COVID-19 et de ses variants.

Le Fonds d'aide pour les aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

