L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - CSI

Reprise des négociations pour: Société : Chemesis International Inc. Symbole CSE : CSI Les titres : Oui Reprise (HE) : 13 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

Les travailleuses et travailleurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ont manifesté ce midi pour réclamer un déblocage de la négociation. Sans convention depuis plus d'un an, les employé-es de la CDPDJ...