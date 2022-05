Il est temps que la négociation débloque à la CDPDJ





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ont manifesté ce midi pour réclamer un déblocage de la négociation. Sans convention depuis plus d'un an, les employé-es de la CDPDJ demandent au Conseil du trésor de débloquer les fonds nécessaires pour continuer de réaliser leur mission de défense des droits et libertés de la personne et des droits de l'enfant.

Frappée comme plusieurs secteurs par la pénurie de personnel, la CDPDJ doit en faire davantage pour attirer et retenir le personnel. Si les négociations sur les conditions de travail progressent, il en va autrement pour les enjeux salariaux. Le Conseil du trésor tarde toujours à donner les mandats pour que les employé-es de la CDPDJ soient reconnus à leur juste valeur. Pour les employé-es, le syndicat réclame les mêmes augmentations salariales que celles obtenues récemment dans le secteur public. Pour les conseillères et conseillers juridiques, le syndicat demande la parité avec les avocats et notaires de la fonction publique.

«?Les employé-es de la CDPDJ font un travail essentiel pour protéger les droits et libertés de la personne et les droits de l'enfant. Pour reconnaître notre engagement et nos compétences, il faut que la CDPDJ fasse ce qu'il faut pour que la négociation se règle rapidement?!?», affirme Kathrin Peter, présidente du Syndicat des employé-es de la CDPDJ.

«?Le Conseil du trésor doit se réveiller et donner les mandats pour régler la négociation. Avec leur dernière offre, l'employeur et le Conseil du trésor laissent entendre que les employé-es de la CDPDJ méritent moins que les employé-es du secteur public. C'est inacceptable?!?», de conclure Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

À propos de la FP-CSN

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent plus de 10?000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs, dont le secteur universitaire et celui de la santé et des services sociaux.

Le terme épicène professionnèles vise à représenter tous les membres de la fédération, indépendamment de leur genre.

