Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Saint John





SAINT JOHN, NB, le 25 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures publiques en présence de Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Alexander (Sandy) Ross, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Saint John.

Date : Jeudi 26 mai 2022



Heure : 14 h (HAA)



Lieu : Aéroport de Saint John, près du restaurant

4180, chemin Loch Lomond

Saint John (Nouveau-Brunswick)

