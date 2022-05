AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Wilkinson et Guilbeault tiendront une téléconférence de presse après la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, tiendront une téléconférence de presse après la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement.

Date : Vendredi 27 mai 2022



Heure : 12 h 30 (HAE)



Téléphone : Téléconférence

Les journalistes sont priés de contacter les Relations avec les médias à Environnement et Changement climatique Canada pour s'inscrire et pour obtenir le numéro à composer pour participer à la téléconférence.

