Rapport ESG 2021 de Lactalis Canada





Le rapport ESG 2021 de Lactalis Canada met en lumière les progrès réalisés par l'entreprise sur le plan des objectifs et des engagements liés à des changements significatifs.

TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et une filiale du Groupe Lactalis établi en France, a publié aujourd'hui le rapport 2021 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Lactalis Canada. Ce document souligne les efforts continus de l'entreprise dans l'apport de changements significatifs pour son personnel et les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités, ainsi que certains des défis environnementaux les plus urgents de la planète.

« Le rapport ESG 2021 de Lactalis Canada est une feuille de route précise : elle comprend nos principales parties prenantes, y compris notre personnel, nos consommateurs, nos clients, nos fournisseurs, nos producteurs laitiers et nos partenaires gouvernementaux et industriels. Ces intervenants pourront participer à ce parcours important et auront un impact positif sur le bien-être de nos collectivités et de la planète, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Il s'agit de la première étape d'un plan de transformation pluriannuel qui, selon nous, permettra de gérer les risques futurs et refléter le développement, l'évolution et l'innovation de notre entreprise. Ce plan nous permettra de prendre des mesures préventives, durables et responsables à l'égard des défis et des possibilités liés aux facteurs ESG qui nous attendent. »

Le rapport de Lactalis Canada est directement aligné sur le cadre mondial des facteurs ESG de l'entreprise établi par le Groupe Lactalis, en mettant l'accent sur trois piliers fondamentaux d'impact : 1) les hommes et les collectivités, 2) les produits et les terroirs et 3) la Terre et ses ressources.

Les faits saillants de 2021 :

Les hommes et les collectivités :

Des investissements et de l'intérêt accrus dans la diversité, l'équité et l'inclusion ainsi que dans les services de soutien en santé mentale pour le personnel;

Un investissement de 2,9 millions de dollars dans plus de 50 organismes de bienfaisance partout au pays, y compris un soutien continu pour le partenariat de 33 ans avec l'entreprise Jeunesse, j'écoute et un partenariat avec la Grocery Foundation;

Un partenariat avec le projet Effet papillon de la Fondation David Suzuki ayant lieu aux installations de l'entreprise Winchester, en Ontario , pour créer des jardins de pollinisateurs indigènes et aider à restaurer les habitats vitaux des abeilles et des papillons.

Les produits et les terroirs:

Une optimisation de l'offre de lait durant le pic de la pandémie, en se procurant et transformant le surplus de lait disponible dans les provinces où Lactalis Canada exerce ses activités, afin d'aider les Canadiens à assurer un approvisionnement constant de lait et réduire le gaspillage de lait sur les fermes;

Le doublement de la consommation et de la transformation de lait biologique des fermes canadiennes;

La promotion des initiatives d'« étiquetage propre » pour simplifier la déclaration des ingrédients sur les produits, y compris l'élimination des colorants et des arômes artificiels dans une variété de produits.

La Terre et ses ressources :

Le doublement de l'utilisation du réseau ferroviaire canadien en moins de deux ans a entraîné une réduction de 70 % des émissions de CO 2 dans les activités de transport en Colombie-Britannique et en Alberta ;

dans les activités de transport en Colombie-Britannique et en ; Lactalis Canada a lancé 12 projets de carton ondulé qui ont permis d'éliminer près de 52 000 kg de ce même carton utilisé comme emballage, sauvant ainsi près de 900 arbres chaque année.

« Bien que nos objectifs soient ambitieux et de grande envergure, nous sommes réalistes et comprenons que pour ouvrir la voie menant à des avantages à plus long terme, nous devons faire de plus petits pas, mais non moins importants à court terme, a continué M. Taylor. Par conséquent, nous mettons l'accent sur le parcours, et non pas seulement sur la destination. Nous connaissons notre destination et chaque gain concret marquera un repère important dans notre quête visant à nous améliorer chaque jour. »

Pour lire le rapport ESG 2021 de Lactalis Canada, , cliquez ici.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada (anciennement Parmalat Canada) s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, siggi's, Stonyfield, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix « Canadian Grocer Impact 2021 » dans la catégorie « Sustainability » pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada est une filiale du Groupe Lactalis, le plus important groupe laitier au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

SOURCE Lactalis Canada Inc.

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 11:44 et diffusé par :