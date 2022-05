Nobu Hospitality poursuit son expansion stratégique en Europe et annonce l'ouverture de l'hôtel Nobu à Madrid





NEW YORK, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , la première marque d'hôtels et de restaurants de luxe, annonce aujourd'hui l'ouverture de son cinquième hôtel et restaurant espagnol dans l'élégante capitale de Madrid.

Situé au coeur du quartier Cortes de la capitale espagnole, l'hôtel Nobu de Madrid va remplacer un immeuble de bureaux existant, situé au 26 Calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles et la Puerta del Sol. L'hôtel comprendra un restaurant et un bar Nobu sur trois niveaux, un vaste bar sur le toit et un salon avec vue sur l'horizon, ainsi qu'un espace bien-être et un spa ultramodernes. Le restaurant sera repensé par Studio PCH, célèbre groupe d'architectes et de designers de Californie dirigé par Severine Tatangelo. Studio PCH a conçu plusieurs propriétés de Nobu Hospitality, dont le célèbre Nobu de Malibu et l'hôtel Nobu de San Sebastián, qui ouvrira ses portes en 2023.

Nobu Hospitality conclut un accord à long terme avec Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI (« MHRE ») pour le développement de l'hôtel Nobu à Madrid, leur deuxième projet après l'annonce récente du projet d'hôtel-restaurant Nobu à Saint-Sébastien. MHRE possède une impressionnante collection d'hôtels cinq-étoiles répartis dans toute l'Espagne et le Portugal.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être enfin présents dans la magnifique ville de Madrid. Haut lieu de l'art, de la culture et de la gastronomie, la capitale espagnole est une destination importante pour nous. Il s'agira de notre cinquième hôtel en Espagne, et nous sommes impatients de continuer à étendre notre présence dans le pays afin de créer une expérience hôtelière mémorable pour les citoyens locaux ainsi que pour nos hôtes internationaux. »

Javier Illán Plaza, PDG de Millenium Hospitality Real Estate, a ajouté : « Je suis très heureux d'annoncer notre deuxième projet avec Nobu Hospitality et le lancement de l'hôtel Nobu à Madrid. Nous sommes fiers de poursuivre notre excellente relation avec une marque internationale de luxe aussi florissante et d'apporter à la ville de Madrid l'expérience Nobu, avec son restaurant et son bar sur le toit qui, c'est certain, feront la joie des citoyens locaux et des voyageurs. »

Le lancement de l'hôtel-restaurant Nobu de Madrid, qui vient s'ajouter au portefeuille européen de Nobu Hospitality, marque son 11e hôtel sur le continent européen, après des établissements à Londres, Barcelone, Ibiza, Marbella, Varsovie, et d'autres en développement à Rome, Saint-Sébastien, Santorin et Hambourg.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZLno0u_p7us

