L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - NINE

L'Union des producteurs agricoles (UPA), la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'oeuvre agricole étrangère (FERME) et le Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ) annoncent la conclusion...

Nobu Hospitality, la première marque d'hôtels et de restaurants de luxe, annonce aujourd'hui l'ouverture de son cinquième hôtel et restaurant espagnol dans l'élégante capitale de Madrid. Situé au coeur du quartier Cortes de la capitale espagnole,...

Reprise des négociations pour : Société : Maxar Technologies Inc. Symbole TSX : MAXR Les titres : Oui Reprise : 10 h 45 (HE) L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...