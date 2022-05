Invitation à la presse au salon EVS35 de la Norwegian EV Association : le plus grand événement mondial consacré aux VE se déroule cette année à Oslo, en Norvège





Du 11 au 15 juin, un public venu du monde entier se rendra à Oslo, la capitale mondiale de la mobilité électrique, pour participer à la plus grande conférence et au plus important symposium dédié à la mobilité électrique en 2022 : le salon EVS35.

EVS est réputée pour être la conférence la plus importante, ainsi qu'un lieu de rencontre indispensable pour le secteur mondial des VE. La conférence rassemble des décideurs politiques, des représentants de l'industrie, des communautés de recherche concernées et des ONG, et constitue une arène de réseautage international essentielle pour les parties prenantes du monde entier.

Lien vers le programme : https://evs35oslo.org/plenary-sessions/

Lien vers la page des orateurs : https://evs35oslo.org/category/speakers/

Le salon EVS35 commencera le week-end des 11 et 12 juin avec l'Oslo Elbil Expo, un événement public émaillé d'une exposition, d'un ride&drive et du Fully Charged Show avec Jack Scarlett. S'en suivront la conférence et le symposium EVS35 du 13 au 15 juin.

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, Michael Wood, ministre néo-zélandais des Transports, Espen Barth Eide, ministre norvégien du Climat et de l'Environnement, et Charlotte Smith, militante pour la santé des enfants de la campagne Zero Emission relative aux VE, prendront notamment la parole

Le programme de la conférence sera entre autres axé sur la révolution des batteries, au sujet de laquelle s'exprimeront des fabricants et recycleurs de batteries, le ministre finlandais des Affaires économiques et Amnesty International

Toutes les technologies de mobilité électrique les plus récentes seront exposées, ainsi que les nouveautés de marques telles que VinFast (premier lancement de VE en Europe), Xpeng et Polestar, avec leur nouveau modèle O2

Des fabricants de véhicules comme Scania, Enride, Volvo Busses et Teeva seront présents avec des orateurs de très haut niveau

Tesla sera présent au salon EVS35 à titre de conférencier

L'International Electric Symposium & Exhibition (EVS35) est un événement organisé conjointement par les associations de VE les plus importantes au monde : la Norwegian EV Association, qui regroupe plus de 110 000 conducteurs de VE, en collaboration avec la European Association for Electromobility (AVERE) et NOVA Spektrum. Les organisateurs des conférences internationales EVS sont :

La World Electric Vehicle Association (WEVA) au niveau mondial

L'Electric Drive Transportation Association (EDTA) au niveau américain

La European Association for Electromobility (AVERE) au niveau européen

L'Electric Vehicle Association of Asia Pacific (EVAAP) au niveau asiatique

Veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [email protected] si vous ou l'une de vos organisations médiatiques souhaitez obtenir une accréditation de presse gratuite pour le salon EVS35 (presse uniquement).

Nous espérons vous croiser au mois de juin à Oslo, la capitale mondiale des VE.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

