Les travailleurs de Starbucks de Lethbridge cherchent à se joindre au Syndicat des Métallos





Le Syndicat des Métallos a présenté une demande auprès de la Commission des relations de travail de l'Alberta en vue d'un vote d'accréditation syndicale au nom des travailleurs de Starbucks dans cinq magasins de Lethbridge, en Alberta.

Les travailleurs de Lethbridge viennent grossir le nombre croissant de travailleurs de Starbucks en Amérique du Nord qui cherchent à adherer à un syndicat dans le but d'obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.

« Pendant toute la pandémie, les travailleurs de Starbucks ont dû faire face à des attentes irréalistes exigées par le géant du café et ils sont souvent épuisés du point de vue physique et moral», a déclaré Pablo Guerra, représentant syndical des Métallos. « Qu'il s'agisse des problèmes d'EPI, de la pénurie d'employés, de l'obligation de se présenter au travail malgré une maladie, ou de la pression supplémentaire exercée par les commandes mobiles et les commandes de boissons complexes, les travailleurs en ont assez et exigent de meilleures conditions à Starbucks. Ces travailleurs croient fermement que l'adhésion au Syndicat des Métallos est le seul moyen de provoquer un changement sur leurs lieux de travail ».

Il y a plus de 115 travailleurs répartis dans les cinq magasins de Lethbridge :

Lethbridge Chapters ? magasin n° 4372

Mayor Magrath South ? magasin n° 4839

South Lethbridge ? magasin n° 57949

Mayor Magrath Drive North ? magasin n° 55870

West Lethbridge Towne Centre ? magasin n° 4628

« Il faut beaucoup de courage aux travailleurs pour se lancer dans une campagne de syndicalisation, surtout lorsque Starbucks intensifie ses pratiques antisyndicales », a fait valoir Pablo Guerra. « Starbucks a accordé des augmentations de salaire à tous les travailleurs du Canada et des États-Unis, à l'exception de ceux qui se sont syndiqués ou qui ont lancé des campagnes de syndicalisation. Ses récentes pratiques antisyndicales ne font qu'apporter la preuve du pouvoir des travailleurs qui cherchent à se joindre au syndicat. Il est temps pour Starbucks de respecter la volonté et les droits de ses travailleurs qui veulent se syndiquer ».

La Commission des relations de travail entendra les objections de Starbucks et devrait autoriser un vote des travailleurs juste après. Pour remporter le vote, le syndicat doit recevoir le soutien de plus de la moitié des travailleurs.

Le Syndicat des Métallos représente les travailleurs de Starbucks du magasin Douglas Street Drive-Thru à Victoria, en Colombie-Britannique. Les Métallos représentent 225 000 membres dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne et est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de notre solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus equitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 10:20 et diffusé par :