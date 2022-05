Le Canada investit dans un pôle Énergie propre au Québec





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait pertinemment que pour créer ici une économie sobre en carbone, il faut transformer radicalement nos systèmes énergétiques complexes. L'électrification, étayée par des énergies propres et renouvelables et par une modernisation des infrastructures des réseaux électriques, est au coeur de la solution.

Aujourd'hui, Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de près de 5 millions de dollars à l' Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal ainsi qu'aux organisations partenaires, l' Institut des systèmes énergétiques intégrés (Institute for Integrated Energy Systems) de l' Université de Victoria et l' École de politiques publiques (School of Public Policy) de l' Université de Calgary , pour la création d'un carrefour de modélisation énergétique qui contribuera à décarboner les systèmes énergétiques du Canada.

Le nouveau carrefour créera un réseau national de spécialistes de la modélisation énergétique et électrique, de l'élaboration de politiques et d'autres disciplines qui orienteront la transformation de nos systèmes énergétiques complexes afin de fournir des avis fondés sur des données probantes et de proposer des solutions conçues ici. En faisant travailler des modélisateurs avec des décideurs à l'échelle du pays, ce réseau aidera à remédier au décalage entre données et politiques, ce qui permettra aux travaux de modélisation de guider les interventions qui s'imposent pour répondre aux questions de politiques énergétiques les plus urgentes.

Le projet, d'une durée de quatre ans, est piloté par Normand Mousseau, Ph. D., et Louis Beaumier, tous deux de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal, et par Madeleine McPherson, Ph. D., de l'Institut des systèmes énergétiques intégrés de l'Université de Victoria, et Blake Shaffer, Ph. D., de l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary.

Le financement fédéral de ce projet provient du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada, qui dispose de 964 millions de dollars sur quatre ans pour financer des projets d'énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau électrique. Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en permettant d'accroître les sources de production d'énergie renouvelable, qui pourront ainsi fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à réussir son virage vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à honorer son engagement de créer un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte (ERITE), le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'énergie propre. Dans son budget de 2022 , le pays s'est engagé à investir 600 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans dans le programme ERITE pour continuer à soutenir des projets d'énergie renouvelable et de modernisation du réseau.

Citations

« Le Canada entend soutenir la transition énergétique à opérer pour atteindre nos objectifs climatiques en investissant dans des projets de technologies d'énergie propre qui réduiront les émissions et amélioreront notre compétitivité. Le carrefour de modélisation énergétique jouera un rôle clé dans la définition de mesures efficaces à mettre en oeuvre pour décarboner notre système énergétique et nous rapprocher ainsi de nos objectifs de carboneutralité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Atteindre nos objectifs climatiques est au coeur de nos préoccupations en tant que citoyens et de celles de notre gouvernement. L'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal s'est engagé à décarboner le système énergétique canadien. Je suis fière que notre gouvernement investisse dans cet institut de renommée mondiale afin d'innover et de soutenir davantage les énergies vertes. »

Rachel Bendayan

Secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Députée d'Outremont

« L'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal a à coeur de soutenir la transition énergétique que le Canada doit effectuer pour atteindre ses objectifs climatiques. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer aux efforts déployés en ce sens par RNCan. Plus qu'un soutien financier à un exercice de modélisation essentiel, il s'agit d'une reconnaissance des compétences que les spécialistes de notre pays peuvent apporter à cette entreprise collective. »

Normand Mousseau

Directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal

« Le carrefour de modélisation énergétique témoigne de la volonté de l'Université de Victoria d'agir pour le climat et fait fond sur les capacités de recherche de l'Institut des systèmes énergétiques intégrés. La modélisation nous permet d'étudier divers moyens d'atteindre la carboneutralité et de prendre les meilleures décisions qui soient pour décarboner nos systèmes énergétiques. Le travail hautement collaboratif qui sera réalisé au carrefour pourra favoriser une transition énergétique à grande échelle vers une économie sobre en carbone. »

Madeleine McPherson

Ingénieure civile et directrice adjointe de l'Institut des systèmes énergétiques intégrés de l'Université de Victoria

« L'Université de Calgary est honorée de participer à ce projet d'une importance cruciale pour le Canada. Dans les domaines des politiques et de l'économie, l'École de politiques publiques apporte une grande expertise, essentielle pour comprendre les transitions énergétiques qui dépassent le cadre de la modélisation technique des systèmes énergétiques et qui ont de vastes incidences sur la société. »

Blake Shaffer

Professeur adjoint, Département d'économie et École de politiques publiques, Université de Calgary

Quelques faits

Ressources naturelles Canada a déjà versé 977 408 $ à Polytechnique Montréal pour soutenir un réseau d'établissements menant des activités de modélisation et d'analyse relatives à l'électricité, afin d'orienter la transition du Canada vers les énergies propres.

a déjà versé 977 408 $ à Polytechnique Montréal pour soutenir un réseau d'établissements menant des activités de modélisation et d'analyse relatives à l'électricité, afin d'orienter la transition du vers les énergies propres. Le financement du projet de modélisation électrique provient du plan d'infrastructures fédéral de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada , qui est destiné aux projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens pertinents



Institut de l'énergie Trottier

Polytechnique Montréal

Institut des systèmes énergétiques intégrés (anglais seulement)

Université de Victoria (anglais seulement)

École de politiques publiques (anglais seulement)

Université de Calgary (anglais seulement)

Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE)

Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte

Budget de 2022

Plan Investir dans le Canada

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 10:10 et diffusé par :