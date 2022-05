Neutraliser les cyberattaques dans le secteur canadien de l'énergie





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'heure où les cybermenaces deviennent de plus en plus fréquentes, complexes et coûteuses, il est plus essentiel que jamais de renforcer la fiabilité et la résilience des systèmes énergétiques du Canada face aux cyberattaques. La protection du secteur énergétique est en effet indispensable à la santé de notre économie et de l'environnement, de même qu'à la sécurité nationale. Elle est également nécessaire pour assurer l'adoption sécuritaire des technologies qui aideront le Canada à honorer son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de 156 514 $ dans un manuel qui contient des instructions et des lignes directrices que les organisations du secteur énergétique peuvent utiliser pour neutraliser les cyberattaques ou se relever rapidement de telles agressions.

Préparé par la firme canadienne d'ingénieurs-conseils BBA, le manuel d'intervention en cas de cyberincident intitulé Industrial Automation and Control Systems (IACS) Cyber Security Incident Response Playbook s'inspire des meilleures pratiques de l'industrie pour proposer de rigoureuses mesures d'intervention face aux cybermenaces et ainsi préparer les organisations à réagir de façon systématique en situation d'urgence.

Spécialisée dans les domaines de l'énergie, des mines et métaux, des biocarburants, du pétrole et du gaz, BBA s'emploie principalement à développer une expertise de pointe et à créer des solutions novatrices, fiables et durables. En 2020, grâce également à un financement du Programme de cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle (PCIEE), la firme a mis au point une méthodologie pour aider les entreprises à cerner et à gérer les cyberrisques associés au matériel d'exploitation.

C'est le 29 mars dernier, à l'occasion du symposium sur la sécurité des systèmes de contrôle industriels de mars 2022, que BBA a présenté le manuel pour la première fois à des acteurs des domaines de l'énergie et des infrastructures essentielles.

Le Programme de cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle reçoit 2,42 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité et la résilience des infrastructures énergétiques nationales et transfrontalières à l'appui de la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada.

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration pour assurer la fiabilité, la résilience et la sécurité des infrastructures énergétiques essentielles au pays tout en combattant les cybermenaces. Il place la cybersécurité au coeur de ses priorités et continuera de contribuer activement à améliorer la sécurité à long terme du secteur.

Citation

« Notre gouvernement s'emploie avec diligence à assurer la sécurité à long terme des infrastructures essentielles, notamment en gérant les risques actuels et émergents que représentent les cyberattaques. En mettant en pratique les connaissances de l'industrie, comme le manuel de BBA, nous aidons le secteur de l'énergie dans ses efforts pour réagir aux cybermenaces et pour se relever des cyberattaques tout en protégeant la sécurité énergétique de notre pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Industrial Automation and Control Systems (IACS) Cyber Security Incident Response Playbook (en anglais)

Programme de la cybersécurité et de l'infrastructure énergétique essentielle

Protéger les cybersystèmes dans le secteur énergétique canadien

Ressources naturelles Canada choisit BBA pour renforcer la cybersécurité des infrastructures énergétiques essentielles au Canada

