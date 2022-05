/R A P P E L -- AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE DE FINANCEMENT AU NOM DU MINISTRE LAMETTI/





OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - Au nom de l'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et M. Taleeb Noormohamed, député de Vancouver-Granville (Colombie-Britannique), feront une annonce de financement concernant le soutien à la lutte contre la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice pénale en Colombie-Britannique. Ils seront accompagnés par des représentants de la Yeqox Nilin Justice Society.

Date : Le mercredi 25 mai 2022

Heure : 9 h (HP)

