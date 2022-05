/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique appuient l'éducation postsecondaire en français/





Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique soutiennent les communautés francophones de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, BC, le 24 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, participera à une conférence de presse le mercredi 25 mai. La ministre Petitpas Taylor sera accompagnée de Kelli Paddon, députée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de Chilliwack-Kent; d'Yvon Laberge, président du Collège Éducacentre; de Kevin Hall, président et vice-recteur de l'Université de Victoria; et de Joël Castonguay-Bélanger, Ph. D., chef du département de français de l'Université de la Colombie-Britannique et membre du conseil d'administration du Centre de la Francophonie.

Ils annonceront un appui financier important pour soutenir l'éducation postsecondaire francophone et la vitalité de la communauté francophone de la Colombie-Britannique.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] avant 16 h (HE), le mardi 24 mai 2022.

ACTIVITÉ : Conférence de presse DATE : Le mercredi 25 mai 2022 HEURE : 9 h 15 LIEU : The Peña Room, salle 301, 3e étage

Centre d'apprentissage Irving K. Barber

1961, East Mall

Vancouver (Colombie-Britannique)





Avis au sujet de la COVID-19 : Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent porter le masque. De plus, ils ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours.

