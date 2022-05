L'intelligence artificielle et le numérique au service de la productivité - Appui de 3,5 M$ à Worximity pour soutenir sa croissance et le développement de ses technologies numériques





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ -Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, confirme l'attribution, par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec et sous forme d'actions privilégiées, d'une contribution financière de 3,5 millions de dollars à l'entreprise Worximity Technologies (Worximity), laquelle vient de conclure un tour de financement de 14 millions de dollars. L'objectif : soutenir la croissance de cette entreprise dynamique ainsi que le développement et la commercialisation de ses technologies numériques innovantes.

Worximity conçoit des technologies basées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle afin d'accroître la performance des entreprises manufacturières. Ces technologies visent notamment à mesurer l'efficacité des activités en temps réel et à cibler, grâce à des algorithmes, des occasions d'amélioration souvent cachées dans les données de production, ce qui permet de répondre aux défis manufacturiers.

Citations :

« En plus d'accroître la productivité de nos PME, les technologies numériques sont une réponse efficace aux défis qu'engendre la rareté de main-d'oeuvre. Avec ses solutions avant-gardistes, Worximity renforcera les efforts de notre gouvernement en matière de transformation numérique et permettra aux manufacturiers québécois d'être plus performants. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes fiers de soutenir Worximity dans cet important tour de financement, qui lui permettra de concrétiser sa stratégie de croissance. Aux côtés de partenaires de l'écosystème financier, Investissement Québec est heureux d'appuyer les entreprises québécoises qui visent à faciliter l'adoption de technologies et le virage numérique dans nos industries stratégiques, et ce, au sein de l'ensemble des régions du Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Les manufacturiers sont présentement coincés entre une hausse des coûts sans précédent, un casse-tête pour trouver du personnel afin de soutenir les carnets de commandes et des détaillants qui refusent toute augmentation de prix. Grâce à nos technologies, nous leur permettons de produire plus avec les mêmes équipements et le même personnel. Cela a un effet direct sur leur profitabilité, leur compétitivité et leur capacité de livrer les commandes à temps. Je suis très fier de nos équipes, qui créent des technologies qui aident l'économie québécoise à faire face aux grands défis d'aujourd'hui et de demain! »

Yannick Desmarais, fondateur et président-directeur général de Worximity

Fait saillant :

Fondée en 2011, Worximity est une entreprise spécialisée dans le développement de technologies numériques qui permettent la collecte automatique de données, le contrôle d'activités en temps réel, la production de rapports analytiques automatisés ainsi que la transmission de conseils préventifs et prédictifs.

