Le producteur de cannabis de Châteauguay fait équipe avec la marque DLYS





Le collectif de cannabis québécois de ROSE ScienceVie enrichit son offre avec des produits artisanaux de XOPRO.

HUNTINGDON, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie inc. («?ROSE?»), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé aujourd'hui un partenariat officiel avec le microproducteur XOPRO. Les produits artisanaux de l'entreprise de Châteauguay, au Québec, sont désormais offerts à la SQDC sous la marque du collectif DLYS par ROSE.

Distribué uniquement au Québec, le collectif DLYS comprend maintenant les produits de huit microproducteurs locaux.

«?En matière de cannabis artisanal, le Québec est un véritable chef de file?», a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. «?C'est indéniable. Des producteurs comme XOPRO démontrent que cela démarre à partir de la base. Ils travaillent avec détermination pour préserver la qualité particulière et la passion qui ne peuvent provenir que du Québec. Ce partenariat en est la preuve et nous sommes fiers de travailler avec XOPRO. Les consommateurs s'en rendent compte, à mesure que DLYS poursuit son expansion.?»

Aux commandes de la florissante entreprise XOPRO, les cofondateurs Jean Lafortune et Patrick Laurin travaillent en étroite collaboration avec leurs associés. L'équipe, qui pratique la culture en intérieur, oeuvre dans la région rurale de la vallée de Châteauguay, connue pour la richesse de son agriculture.

«?Nous croyons au commerce local?», a déclaré Jean Lafortune. «?Partager le savoir-faire et l'attention que notre équipe investit dans nos produits est la raison pour laquelle nous travaillons si fort. Grâce au collectif DLYS, c'est exactement ce que nous pouvons faire. En faisant partie d'un plus grand mouvement artisanal, nous sommes en mesure de nous concentrer sur notre expertise - ce qui consiste à créer d'excellents produits locaux que mérite la population québécoise.?»

Offert exclusivement à la SQDC, XOPRO lance DLYS Châteauguay, un produit qui porte bien son nom. Sa première variété, Black Mountain Side, est une fleur hybride, aux arômes citronnés, de diesel et de moufette.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, visitez roselifescience.ca.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de XOPRO

XOPRO est un microproducteur de cannabis implanté dans la riche région agricole de Châteauguay, au Québec. Faisant partie du collectif DLYS de ROSE ScienceVie, ses produits artisanaux sont séchés à la main, en petits lots et en intérieur.

