ICS MEDICAL DEVICES PRÉVOIT UNE IMPORTANTE EXPANSION





Un nouveau site pour doubler la capacité de production actuelle et ajouter de nouvelles technologies et capacités

GALWAY, Irlande, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- ICS Medical Devices, l'un des principaux fournisseurs de services de conception et de fabrication de cathéters, a annoncé aujourd'hui une expansion importante de ses activités à Galway, en Irlande. L'entreprise emménage dans une nouvelle usine de fabrication de près de 1 500 mètres carrés, faisant plus que doubler sa superficie actuelle pour permettre la croissance continue de l'entreprise et la création de nouveaux emplois.

« Nous sommes ravis de faire cette annonce aujourd'hui, en particulier pour nos clients et notre personnel », a déclaré Seamus Fahey, PDG de ICS Medical Devices. « Cela fait trois ans qu'ICS Medical Devices a été créé et, depuis lors, nous nous sommes rapidement développés pour devenir une équipe de plus de 60 personnes avec une vaste base de clients en Irlande, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Cette expansion va accélérer ce succès, car nous étendons notre capacité et nos services pour servir une clientèle internationale croissante. »

ICS Medical Devices travaille avec de jeunes entreprises innovantes dans le domaine des dispositifs médicaux afin de développer des technologies de cathéter de niche et révolutionnaires pour la médecine mini-invasive. La société s'est forgé une réputation mondiale de partenaire réactif pour la conception, le développement et la commercialisation des cathéters nécessaires à la réalisation d'interventions médicales révolutionnaires dans le domaine des thérapies cardiaques, neurovasculaires et endovasculaires.

« Le succès de nos clients est la priorité de l'équipe d'ICS Medical Devices », affirme M. Fahey. « Notre engagement à servir ces clients au cours des trois dernières années, à approfondir les relations et à produire des résultats probants a créé d'énormes opportunités pour ICS Medical Devices dans l'industrie mondiale des technologies médicales. Cette réussite est le fruit du travail d'une équipe incroyable d'ingénieurs talentueux, expérimentés et axés sur les résultats. La combinaison de notre orientation client et des compétences de notre équipe a permis de créer les opportunités de croissance qui ont conduit à cette annonce d'expansion. »

Dans le cadre de l'expansion et de l'emménagement dans ses nouvelles installations, ICS Medical Devices ajoute un vaste espace de fabrication générale et une capacité supplémentaire d'environ 200 mètres carrés de salle blanche ISO 8. ICS Medical prévoit également d'introduire de nouvelles technologies pour soutenir ses capacités en matière de cathéters et construit actuellement un centre d'innovation pour les clients.

L'entreprise prévoit une ouverture officielle de ses nouvelles installations à l'automne.

À propos d'ICS Medical Devices

ICS Medical Devices travaille avec des entreprises internationales de dispositifs médicaux pour la conception, le développement et la commercialisation de cathéters, de gaines d'accès, de cathéters à ballonnet, de systèmes de pose de valvules et de systèmes de pose de stents. ICS Medical a été fondée et a son siège en Irlande, hub mondial des technologies médicales. https://icsmedical.com/

