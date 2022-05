355 jours avant le 1er Sommet International du Rhum du 3 au 5 mai 2023 au Gosier GUADELOUPE F.W.I





Un an avant la tenue du 1er Sommet International du Rhum au Gosier en Guadeloupe, les fondateurs du SIR, leurs premiers partenaires et le maire du Gosier invitent élus, institutions, organismes privés et forces vives du territoire à soutenir l'événement. Un objectif : fédérer l'écosystème politique, économique, éducatif de la Guadeloupe autour d'un événement de classe mondiale à la portée indéniable pour l'industrie, la formation et l'emploi sur le territoire.

L'écosystème mondial du Rhum réuni pour favoriser le développement de la filière

Le 1er Sommet International du Rhum se positionne comme le rendez-vous facilitateur d'opportunités pour l'économie, l'industrie, la formation et l'emploi dans la filière rhum.

Avec plus de 1000 participants dont où une part belle sera faite aux jeunes, plus de 20 pays producteurs et 30 conférenciers internationaux annoncés, le SIR entend fédérer politiques, institutionnels, professionnels de la production et distribution de tous les continents pour valoriser les talents et savoir-faire, développer les coopérations internationales et souffler un vent d'innovation sur la filière Rhum.

3 jours de rencontres, débats, conférences pour :

Faire émerger un modèle industriel durable et responsable pour la filière ;

pour la filière ; Développer les coopérations internationales producteurs/distributeurs/acheteurs ;

producteurs/distributeurs/acheteurs ; Valoriser les innovations et les startups de la branche production ;

de la branche production ; Présenter les politiques publiques pour soutenir la filière

pour soutenir la filière Présenter l'univers de la mixologie.

Pour beaucoup de pays producteurs, un moteur pour la formation et l'emploi des jeunes et des répercussions économiques majeures

Enjeu central pour porter le développement de la filière : la création de parcours diplômants et de formations professionnelles pour répondre aux besoins en compétences des entreprises. Un projet ambitieux qui ciblera en priorité la jeunesse. Des rencontres et parcours spécifiques sont dédiés à la jeunesse pour :

Sensibiliser les jeunes sur les perspectives de formation et emploi internationaux dans la filière ;

sur les perspectives de formation et emploi internationaux dans la filière ; Poser officiellement les jalons d'un parcours diplômant universitaire et Grandes Ecoles ;

Promouvoir une bourse des métiers.

Mobiliser les pouvoirs publics, les institutions et partenaires privés autour d'un projet fédérateur pour la Guadeloupe et les Outremers

Depuis la mairie du Gosier, ville hôte du SIR, les organisateurs et les premiers partenaires de l'événement, réunis autour du maire M. Cédric Cornet présentaient officiellement l'événement, incitant les élus, institutions et organismes privés à se rassembler pour soutenir l'organisation du Sommet. Un moment charnière pour impulser un élan commun en faveur du développement économique et industriel et de l'emploi des jeunes en Guadeloupe.

Patrick Loger, président fondateur du SIR : « En soutenant publiquement le SIR, nos compatriotes et partenaires peuvent se saisir d'une opportunité unique de revendiquer d'une même voix leur engagement pour faire rayonner l'économie et la culture ultramarine, avec des impacts bénéfiques immenses notamment pour l'emploi et l'avenir de nos jeunes. Nous comptons sur le soutien des élus, institutionnels, entreprises et les invitons à rallier notre mouvement dès aujourd'hui. »

Business France, Pôle emploi, Corsair, Crédit Agricole Guadeloupe, CREDDI premiers partenaires Plusieurs institutions et organismes privés ont d'ores et déjà officialisé leur soutien à l'événement. Ils se mobilisent dans l'organisation du Sommet et seront présents pour partager leur vision et leur expérience des enjeux comme l'emploi, l'éducation ou encore le soutien à l'entrepreneuriat dans la filière Rhum. Pour répondre à l'Appel, institutions et organismes privés peuvent apporter publiquement leur soutien en contactant le SIR par mail

Plus d'informations www.therumsummit.com

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 08:35 et diffusé par :