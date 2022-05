AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse des députés Jennifer Maccarone, Alexandre Leduc et Véronique Hivon





QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole du Parti libéral en matière de famille et pour la communauté LGBTQ2, Jennifer Maccarone, le député de Hochelaga-Maisonneuve et porte?parole de Québec solidaire en matière de justice, Alexandre Leduc, ainsi que la députée de Joliette et porte-parole du Parti Québécois en matière de justice et de famille, Véronique Hivon, tiendront un point de presse, aujourd'hui le mercredi 25 mai à 9 h 20.

Sujet : Le projet de loi no 2, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d'état civil.

AIDE-MÉMOIRE





DATE : Aujourd'hui, le mercredi 25 mai 2022



HEURE : 9 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

