L'Institut Vecteur conclut un partenariat stratégique quinquennal avec la Société Canadian Tire afin de rehausser l'expérience client

TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'Institut Vecteur, une personne morale indépendante sans but lucratif qui stimule l'excellence en recherche et le leadership en intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique quinquennal avec la Société Canadian Tire (la Société).

Ce nouveau partenariat permettra une collaboration entre la communauté diversifiée d'experts en IA de Vecteur et la Société. Alors que le paysage du commerce de détail poursuit son évolution, la Société explore le potentiel qu'ont des solutions intelligentes habilitées par l'IA de créer une expérience client réellement distinctive et approfondie, en magasin et de façon numérique.

Le recours à une IA avancée rehaussera l'expérience client dans l'ensemble des bannières de la Société, qui incluent les magasins de détail Canadian Tire, SportChek et Mark's, en permettant de personnaliser toute l'expérience d'achat et de cibler les moments qui comptent.

« Canadian Tire est véritablement une marque canadienne emblématique dont l'objectif s'harmonise avec la vision de l'Institut Vecteur, qui consiste à stimuler l'excellence en recherche et le leadership en IA pour favoriser la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens. Grâce à ce partenariat, l'Institut Vecteur aidera la Société à stimuler l'innovation dans ses expériences client. Nous sommes emballés d'accueillir Canadian Tire dans la communauté de l'Institut Vecteur et l'écosystème d'IA de première classe du Canada », a déclaré Garth Gibson, président et chef de la direction, Institut Vecteur.

« Nous réfléchissons différemment à la façon optimale d'offrir une expérience client branchée et harmonieuse, a déclaré Cari Covent, vice-présidente, Stratégie en matière de données d'entreprise et valorisation des connaissances, Société Canadian Tire. S'associer à l'Institut Vector nous aidera à rehausser davantage l'expérience client tant en mode numérique qu'en magasin, nous permettant ainsi de mieux répondre à leurs préférences et de prévoir leurs besoins. »

À propos de l'Institut Vecteur

Lancé en 2017, l'Institut Vecteur collabore avec l'industrie, les institutions, les jeunes entreprises et le gouvernement pour former des talents en IA et stimuler l'excellence en recherche dans le domaine de l'IA afin de concevoir et de soutenir l'innovation axée sur l'IA dans le but de favoriser la croissance économique et d'améliorer la vie des Canadiens.

La stratégie triennale de Vecteur vise à faire progresser la recherche en IA, à accroître son adoption dans l'industrie et le secteur de la santé grâce à des programmes destinés aux talents, à la commercialisation et à l'application ainsi qu'à diriger le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Des programmes à l'intention de l'industrie, dirigés par les meilleurs praticiens en IA, jettent les bases pour des applications dans les produits et processus, une orientation propre aux entreprises, une formation à l'intention des professionnels et des liens avec des talents prêts à entrer sur le marché du travail. L'Institut Vecteur est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada par l'entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du CIFAR et par des commanditaires de l'industrie.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la «?Société?» est un groupe d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. Party City, PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les plus de 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par la division des Services Financiers de la Société Canadian Tire, par des dizaines de milliers d'employés de la Société Canadian Tire dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par ses marchands, ses franchisés et ses détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour de plus amples renseignements, visitez Corp.CanadianTire.ca .

