Invitation aux médias - Il est temps que la négociation débloque à la CDPDJ





MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) manifesteront ce midi pour réclamer un déblocage de la négociation. Sans convention depuis plus d'un an, les employé-es de la CDPDJ demandent au Conseil du trésor de débloquer les fonds nécessaires pour continuer de réaliser leur mission de défense des droits et libertés.

Des représentant-es syndicaux seront sur place pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi?? Manifestation des employé-es de la CDPDJ

Quand?? 25 mai à 12 h 15

Où?? Devant les bureaux de la CDPDJ, 360 rue Saint-Jacques, Montréal

À propos de la FP-CSN

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent plus de 10?000 professionnèles, techniciennes et techniciens oeuvrant dans cinq grands secteurs, dont le secteur universitaire et celui de la santé et des services sociaux.

Le terme épicène professionnèles vise à représenter tous les membres de la fédération, indépendamment de leur genre.

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :