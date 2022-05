/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante sur le village de Mehtawtik/





HAY SETTLEMENT, NB, le 24 mai 2022 /CNW/ - Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, participera à la cérémonie de dévoilement d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant le l'importance historique nationale du village de Mehtawtik.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 25 mai 2022



Heure : La cérémonie débute à 11 h





Les médias sont priés d'arriver à 10 h 45



Lieu : 957, Route 165, Hay Settlement, N.-B.

Pour assister à l'événement, les membres des médias doivent confirmer leur présence en communiquant avec Julie Ouellette à l'adresse suivante : [email protected]

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :