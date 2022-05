stc group et Alibaba créent Ali Baba Cloud pour fournir des solutions de cloud computing en Arabie Saoudite





stc Group, le facilitateur numérique national pionnier, a annoncé la création de "Alibaba cloud" à Riyad, en Arabie Saoudite, pour fournir des services cloud à haute capacité en partenariat avec le géant chinois de la technologie, "Alibaba Group", eWTP Arabia for Technical Innovation Ltd, la Société saoudienne d'intelligence artificielle (SCAI) et la Société saoudienne des technologies de l'information (SITE).

L'établissement de la nouvelle société dans la capitale saoudienne, Riyad, est venu en réponse à la demande accrue des services et des solutions en cloud computing dans la région. La société fournira des services avancés en cloud computing aux entreprises opérant en Arabie saoudite, en veillant à ce qu'elles respectent les normes de sécurité et de protection les plus élevées.

Le capital de la nouvelle société s'élèvera à 894 millions rial saoudien. Et la nouvelle société bénéficiera de la position distinguée de stc Group dans le secteur des services et des solutions technologiques. Elle emploiera également les meilleurs talents et expertises pour soutenir les capacités locales du pays, ce qui leur permet de renforcer le développement numérique et construire un écosystème avancé capable de répondre aux besoins futurs de l'Arabie saoudite. Alibaba, l'un des meilleurs fournisseurs de services et de solutions de cloud computing au monde, offrira une large gamme de services et de solutions en matière de cloud computing. En effet, cette étape permettra aux entreprises et aux institutions locales de numériser leurs activités, d'utiliser les technologies de la quatrième révolution industrielle, d'élever les normes de travail et d'améliorer les entreprises.

Conformément aux efforts déployés par l'Arabie saoudite pour renforcer la diversification économique et stimuler les opportunités d'investissement dans le secteur du cloud computing, la nouvelle société contribuera à fournir des emplois de qualité, à transférer les connaissances et les expertises au pays et à garantir un environnement de travail sécurisé pour les entrepreneurs de la région.

L'investissement de stc, en collaboration avec Alibaba pour des services de cloud computing, dans les solutions de cloud computing à Riyad, reflète la vision future de l'entreprise et son important rôle à promouvoir les efforts de transformation numérique en Arabie saoudite. Cela reflète également son engagement à forger des partenariats solides avec des entreprises technologiques pionnières dans le monde entier, et ce conformément à la vision 2030 du Royaume. En effet, celle-ci vise à attirer les investissements étrangers et internationaux au pays, à créer un environnement sécurisé pour les entrepreneurs et à renforcer la sécurité des informations en protégeant les données internes du Royaume.

La création de la société spécialisée dans les services et solutions de cloud computing en Arabie saoudite contribuera à développer l'infrastructure numérique du pays et à le préparer à fournir les derniers services et solutions de stockage de données numériques et à assurer sa protection et sa sécurité, ce qui renforcera sa capacité à fournir des services de cloud computing aux entreprises mondiales.

