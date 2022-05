Festivals et événements de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 1,5 M$ au Festival TransAmériques





QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent une aide financière de 1 531 500 $ au Festival TransAmériques (FTA) qui se déroule du 25 mai au 9 juin.

En misant sur la qualité artistique et la variété des spectacles composant sa programmation, le FTA attire des festivaliers dans plusieurs lieux culturels de la métropole. Le travail d'artistes québécois émergents et de renom y est présenté, dans une programmation comprenant aussi des prestations de danse et de théâtre provenant de plusieurs pays.

Citations

«?Le Festival TransAmériques permet aux créateurs d'ici et d'ailleurs d'exprimer leur vision du monde en conjuguant la danse et le théâtre. Ce festival, lieu de rencontres et de réjouissances, génère la réflexion et l'échange. Mettant à l'honneur la créativité artistique, il contribue au rayonnement et à la renommée internationale du talent de nos artisans et de notre industrie. La culture est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans le plus important festival de création en Amérique du Nord. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis déjà de nombreuses années, le Festival TransAmériques participe à la vie culturelle de Montréal en recevant les plus grands noms de la création d'ici et de l'international. Il propose aux visiteurs une expérience unique consacrée à la danse et au théâtre et favorise l'attractivité du Québec comme destination touristique. Le gouvernement du Québec soutient fièrement ce rendez-vous artistique qui anime les espaces publics de la ville et qui fait rayonner notre industrie événementielle. Je souhaite que les festivaliers prolongent leur séjour dans la métropole pour découvrir, ou redécouvrir, son Quartier des spectacles, son centre-ville et sa gastronomie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Événement majeur pour la danse et le théâtre contemporain, le Festival TransAmériques procure de belles retombées touristiques et culturelles pour la métropole. Je suis heureuse de soutenir, encore une fois cette année, une telle initiative qui contribue à positionner Montréal comme lieu de référence et d'avant-garde de la création contemporaine internationale. Bravo à l'équipe qui travaille au succès de cet événement, ainsi qu'aux nombreux artistes d'ici et d'ailleurs qui l'animent avec passion et créativité. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 981 500 $ par le biais du programme de soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 981 500 $ par le biais du programme de soutien à la mission. Le ministère du Tourisme lui accorde une aide de 300 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en lien avec les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications lui octroie la somme de 50 000 $ grâce au programme Appel de projets pour l'invitation à des diffuseurs et programmateurs hors Québec.

