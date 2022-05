/R E P R I S E - Invitation aux médias - CONFÉRENCE DE PRESSE - LANCEMENT DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE SUR L'HYDROGÈNE VERT ET LES BIOÉNERGIES 2030/





QUÉBEC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera les grandes lignes de la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies 2030.

Date : Le 25 mai 2022



Heure : 16 h



Lieu : Québec

Pour obtenir les coordonnées du lieu de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent avant le vendredi 25 mai, à 9 h 30, à l'adresse [email protected] . L'information vous sera par la suite acheminée par courriel.

AVIS COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consultez l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de la situation.

