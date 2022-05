L'équipement d'imagerie médicale du Canada vieillit : nous devons agir maintenant pour répondre à la demande





Le Conference Board du Canada a publié ce jour un rapport actualisé mettant en évidence la désuétude de l'équipement d'imagerie médicale du Canada par rapport à celui de ses homologues internationaux

OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Conference Board du Canada a publié aujourd'hui un rapport : L'équipement d'imagerie médicale du Canada en 2022 , un compte rendu complet sur l'état actuel de l'imagerie médicale au Canada, qui a mené à de graves retards sur la prise en charge des patients ces dernières années.

Ce rapport révèle que le Canada est à la traîne par rapport aux autres nations développées en ce qui concerne l'investissement dans le capital des soins de santé, les stratégies visant à stabiliser l'investissement en capital, les outils novateurs de financement du capital, ainsi que la planification et l'affectation de ce dernier. Le Canada accuse plus particulièrement un retard par rapport aux normes internationales en matière d'équipement d'imagerie médicale et de remplacement. En effet, 35 % des équipements canadiens ont dix ans ou plus. Ce chiffre dépasse largement la « règle d'or » du Comité européen de coordination de l'industrie radiologique, électromédicale et de technologies de l'information pour les soins de santé (COCIR) selon laquelle, idéalement, seulement 10 % des équipements devraient avoir dix ans ou plus.

« L'imagerie médicale est au coeur des soins de santé au Canada. Elle intervient dans la vie des patients et patientes à différentes étapes de leurs parcours de soins. Alors que la demande augmente, notre équipement et nos processus n'arrivent pas à suivre le rythme, ce qui est pourtant nécessaire pour diagnostiquer et traiter les patients », a déclaré le Dr Gilles Soulez, président de la CAR. « Ce rapport montre clairement que le Canada doit apporter des changements radicaux à son approche en matière d'équipement et de technologie d'imagerie médicale afin de pouvoir répondre à la demande et contribuer à protéger la vie de sa population », a ajouté M. Soulez.

En 2013, l'Association canadienne des radiologistes (CAR) a pris l'initiative de développer des Directives sur le cycle de vie de l'équipement d'imagerie médicale au Canada . Le rapport du Conference Board du Canada présente un examen approfondi des dernières actualités de la littérature sur l'imagerie médicale, explore les changements considérables survenus dans le secteur des technologies de la santé depuis le rapport de 2013 de la CAR et compare la situation actuelle du Canada à celle d'autres pays possédant un système de santé comparable.

« L'accès rapide à l'imagerie médicale est essentiel pour améliorer les résultats pour les patients et l'expérience des professionnels de la santé qui fournissent des soins. L'augmentation des temps d'attente entraîne également des coûts importants pour l'économie canadienne », a déclaré Chad Leaver, directeur de la santé au Conference Board du Canada. « Le Canada est à la traîne par rapport aux autres pays en ce qui concerne l'investissement dans le capital santé, ce qui ne permet pas à nos systèmes de santé d'être équipés pour faire correctement face à l'avenir. Cet aspect est plus important que jamais, car l'accès rapide à l'imagerie médicale sera la clé du succès des stratégies provinciales et territoriales visant à réduire les retards dans les soins chirurgicaux et les soins contre le cancer auxquels la population canadienne et les fournisseurs de soins se heurtent en raison de la pandémie », a ajouté M. Leaver.

« La technologie d'imagerie médicale progresse rapidement, et l'approche du Canada en matière d'entretien et de durée de vie de l'équipement d'imagerie médicale ne répond pas aux objectifs reconnus au niveau international », a déclaré M. Soulez. « Le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays en ce qui concerne l'adoption d'approches novatrices, car il continue à se concentrer sur des méthodes de gestion d'imagerie médicale dépassées », a-t-il ajouté.

Les conclusions du rapport L'équipement d'imagerie médicale du Canada en 2022 appuient les recommandations de la CAR adressées au gouvernement fédéral et énoncées dans sa soumission budgétaire 2022 . Ces recommandations demandent une augmentation du financement afin de remplacer l'équipement d'imagerie médicale vieillissant et de pouvoir faire face aux listes d'attente qui n'ont cessé de s'allonger lors de la pandémie de la COVID-19. Le rapport vient en outre appuyer l'appel de la CAR sur la nécessité de miser sur l'intelligence artificielle (IA) pour établir des priorités stratégiques au sein des ressources humaines en matière de santé, des technologies et des infrastructures pour l'imagerie médicale.

« Au Canada, avant la pandémie, on estimait que le temps d'attente moyen pour une TDM était de 50 à 82 jours et pouvait aller jusqu'à 89 jours pour une IRM, c'est-à-dire de 20 à 52 jours de plus que le temps d'attente recommandé de 30 jours, a déclaré M. Soulez. Ce retard s'est considérablement accru pendant la pandémie et, selon une enquête menée auprès des membres de la CAR, la plupart des centres ne peuvent pas faire face à cette charge de travail supplémentaire », ajoute-t-il. « Si aucun investissement supplémentaire dans l'équipement et les ressources humaines n'est réalisé et si nous ne modernisons pas notre façon de hiérarchiser les examens d'imagerie et les demandes associées, l'avenir s'annonce des plus sombres. »

Au sujet de la CAR

L'Association canadienne des radiologistes (CAR) est l'association nationale pour les spécialistes de la radiologie au Canada. En tant que porte-parole national pour l'excellence de l'imagerie médicale dans les soins aux patients, la CAR s'engage à promouvoir des soins de la plus haute qualité, les possibilités d'apprentissage continu et la recherche, mais aussi à aider les radiologistes à dispenser les meilleurs soins de santé possible aux patients.

Au sujet du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Notre mission consiste à inspirer et à aider les leaders à bâtir un avenir meilleur pour toute la population canadienne grâce à des recherches fiables et à des relations inégalées. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda .

