Odgers Berndtson accueille une nouvelle directrice principale au sein de sa Pratique Éducation nationale





TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - Odgers Berndtson est fière d'annoncer la nomination d'Andrea Patrick au poste de directrice principale au sein de la Pratique Éducation de la firme.

Andrea possède 20 ans d'expérience dans le secteur postsecondaire et une feuille de route réussie, à titre d'administratrice principale au sein du bureau du vice-recteur, en matière de soutien des processus de recherche et de sélection pour le compte de l'Université de l'Alberta. En tant que directrice principale, Andrea travaillera en partenariat avec des universités, des collèges, des instituts de recherche et des écoles indépendantes à travers le Canada pour les aider à répondre à leurs besoins en matière de leadership universitaire et administratif.

« En raison de l'augmentation prévue du nombre d'inscriptions dans les universités et collèges du Canada au cours des cinq prochaines années, ainsi que de l'importance de l'enseignement supérieur dans nos communautés, l'arrivée d'Andrea enrichira notre Pratique Éducation. Ses compétences et son expérience nous aideront grandement à répondre aux besoins en matière de leadership de ce secteur vital », a déclaré Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada.

« Les connaissances approfondies d'Andrea à propos des enjeux en matière de recrutement auxquels font face les établissements postsecondaires du Canada, combinées à son approche collaborative, à son grand souci du client et à l'importance qu'elle accorde à la diversité lors de l'embauche de cadres supérieurs, font d'elle une excellente candidate pour notre firme, tant au Canada que dans notre réseau mondial », a ajouté Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada.

« Nous avons eu le privilège d'avoir Andrea comme cliente pendant plusieurs années lorsqu'elle était à l'Université de l'Alberta, et nous nous réjouissons tous à l'idée de travailler à nouveau avec elle alors qu'elle se joint à notre équipe », a affirmé Colleen Keenan, associée et cocheffe de la Pratique Éducation d'Odgers Berndtson. « Son expérience dans le soutien des processus et des stratégies de recrutement de dirigeants au sein d'une université permettra à nos clients d'avoir une perspective unique "de l'intérieur" sur les pratiques de recrutement, ce qui leur permettra d'obtenir des résultats exceptionnels. »

« Me joindre à Odgers Berndtson correspond parfaitement à mon expérience et à mes aspirations. Je crois fermement que l'enseignement postsecondaire est essentiel à la prospérité sociale, culturelle et économique de notre pays. En ayant de bons dirigeants dans la communauté de l'enseignement supérieur et en les aidant à se perfectionner, nous contribuons à la santé et à la prospérité collectives du Canada. Me joindre à cette organisation, qui comprend comment son expertise en matière de leadership favorise le changement relatif à l'environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance ainsi qu'à la diversité, à l'équité et l'inclusion, renforce l'importance de cette contribution », a déclaré Andrea. « Je suis fière de faire partie d'une firme qui vise l'excellence et qui fournit des talents de premier plan aux universités canadiennes et au-delà. »

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, dans 66 bureaux situés dans 33 pays, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients.

SOURCE Odgers Berndtson Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 05:00 et diffusé par :