Leucan accueille une nouvelle directrice générale - Le conseil d'administration de Leucan nomme Juli Meilleur à la direction générale

MONTREAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Leucan et son conseil d'administration sont fiers d'annoncer l'arrivée de Juli Meilleur à titre de directrice générale de l'Association. L'entrée en fonction de madame Meilleur est effective le 24 mai 2022.

Juli possède une vaste expérience, ayant occupé des postes de direction pendant 15 ans dans les domaines de la commandite, de l'événementiel et du marketing. Elle tire aussi avantage d'un savoir-faire précieux en philanthropie, consolidé alors qu'elle occupait le poste de directrice générale de la Fondation Rêves d'enfants pour le Québec de 2014 à 2021. Elle y a notamment piloté de nombreux projets de développement et assuré la réorientation stratégique issue d'importantes restructurations pour l'organisation.

En plus de ses habiletés de direction et sa vision stratégique, Juli connait intimement Leucan et ses services : son fils ainé a reçu trois diagnostics de cancer au cours de son enfance.

Une gestionnaire chevronnée à l'esprit novateur

Pascal Proulx, président du conseil d'administration de Leucan, se réjouit d'accueillir Juli : « Son leadership et son esprit novateur enrichiront et soutiendront le comité de direction et les équipes de Leucan. Le conseil d'administration se joint à moi pour féliciter chaleureusement Juli pour sa nomination. »

En faisant référence à son lien particulier avec la maladie, il ajoute : « Son expérience personnelle de la maladie, de la mission, ainsi que des activités et des services de Leucan lui confère une sensibilité qui bonifie son rapport avec l'Association. »

Un lien fort et unique avec Leucan

Pendant le parcours de Juli et de sa famille avec la maladie à partir de 2007, Leucan a été présente pour les soutenir. Le soutien affectif et les services ont pu atténuer leur douleur et briser leur isolement.

« Je suis honorée de me joindre à Leucan, une Association si importante pour les familles du Québec. Ma passion pour le milieu philanthropique est d'autant plus manifeste aujourd'hui alors que je me joins à une organisation que je sais dévouée et mobilisée à accompagner des familles d'enfants atteints de cancer qui ont tellement besoin de notre soutien. Je peux en témoigner, puisque ma famille et moi avons bénéficié des services de Leucan » ajoute Juli.

Cette expérience unique lui permettra de bien comprendre les préoccupations des familles membres et de contribuer à l'évolution de l'offre de services de Leucan.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

