ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler dévoilent les jeunes championnes et champions du recyclage de piles

Montréal, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 217 écoles, cégeps et institutions scolaires ont relevé le défi du concours de recyclage de piles organisé par ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler. Durant l'année scolaire, 23,5 tonnes de piles ont été récupérées.



« Recycler des piles est un geste simple qui permet d'avoir un impact concret et immédiat sur l'environnement », souligne Catherine Gauthier, directrice générale d'ENvironnement JEUnesse. « Le résultat de cette année est formidable. En longueur équivalente en piles AA, c'est 850 000 piles. Ça couvre la distance entre Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu ! La première année du concours, nous avions amassé 5 tonnes, on ne se serait pas rendu à Longueuil ! Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait du chemin. Plus de 150 tonnes récupérées en 6 ans, on évite des dégâts écologiques tout en éduquant les jeunes à la récupération ! »

« Avec tous ces objets électroniques qui nous entourent, les piles et les batteries prennent de plus en plus de place dans nos vies. Les piles usagées sont toutes petites et leur taille cache un grand danger. Elles ne doivent pas prendre le chemin du dépotoir ou du centre de tri, car elles peuvent causer des feux ou des écoulements toxiques pour l'environnement. Il est inspirant que des jeunes de partout au Québec se soient investis avec autant d'énergie dans le concours qui permet la sensibilisation autant que la prévention », mentionne Chada Ben Allal, coordonnatrice Marketing chez Appel à Recycler.

11 750 $ en bourses pour soutenir des projets environnementaux

Pour une quatrième année consécutive, l'école primaire St. Patrick Elementary, à Thetford Mines, remporte le grand prix de 2 000 $. Les élèves ont amassé un impressionnant 2 906 kg de piles usagées. Depuis le début de sa participation, l'école en a amassé plus de 18 tonnes !

L'école primaire Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, est la championne de la mobilisation. Chacun des 43 élèves a amassé, en moyenne, 34 kg de piles, pour un total de 1 463 kg. Au collégial, c'est le Cégep de Granby qui est arrivé en tête avec 217 kg.

Les prix attribués aux écoles sont réinvestis dans des projets environnementaux tels que la mise en place d'îlots de tri pour éviter l'enfouissement, la création de jardins éducatifs, l'achat de bacs de recyclage et de compostage, et du matériel de sensibilisation au traitement écologique des déchets.

Réactions des gagnants : Petit geste, grand impact pour les écoles et l'environnement

« Je suis fier de mes élèves. Ils ont montré leur dévouement aux questions environnementales et nous ont donné l'occasion de réinvestir cette bourse de 2 000 $ encore une fois dans des actions environnementales chez nous. Nous aimerions prévoir une sortie avec les élèves pour visiter l'écocentre ou le centre de tri des piles, et encore mieux comprendre la gestion des déchets. », raconte David Piperno de St. Patrick Elementary à Thetford Mines dans Chaudière-Appalaches

« C'était incroyable de voir mes élèves s'engager pour l'environnement. Notre école est petite, mais grâce à nos élèves, nous avons montré la différence qu'une communauté peut faire lorsqu'elle s'y met. Avec le prix de 1 000 $ en argent, nous pourrons construire une classe extérieure avec une vue sur le fleuve. », explique fièrement Josée Roussel de l'école primaire Sainte-Luce au Bas-Saint-Laurent.

« On est sur un nuage ! Le concours touche une grande partie de la population étudiante et la bourse de 1 000 $ qu'on reçoit servira à poursuivre nos actions pour la préservation de la biodiversité. Après avoir créé un îlot de biodiversité avec des plantes mellifères l'année dernière, nous allons installer un affichage éducatif pour sensibiliser et informer la communauté collégiale sur l'importance des insectes pollinisateurs. », témoigne Christine Rodrigue du Cégep de Granby en Estrie.

« Au Cégep de Victoriaville, ce sont les usagères et les usagers du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle qui amassent les piles. De voir les étoiles dans leurs yeux lorsqu'ils ont compris que leur travail avait permis de gagner la deuxième place au concours était formidable. Avec la bourse de 500 $, nous comptons encourager les initiatives permettant de reverdir nos espaces. », souligne Mélissa Pilon du Cégep de Victoriaville dans le Centre-du-Québec.

Il n'y a pas d'âge pour s'impliquer

ENvironnement JEUnesse, leader en éducation relative à l'environnement, est en pleine campagne de recrutement pour ses activités dans les écoles, du CPE à l'Université. Le milieu de la petite enfance peut compter sur le programme CPE durable reconnu par le ministère de la Famille. Les écoles primaires et secondaires peuvent s'engager avec le programme Matière verte soutenu par le ministère de l'Éducation. Les cégeps et les collèges bénéficient du programme Cégep Vert du Québec depuis plus de 15 ans. Enfin, les jeunes de 15 à 29 ans bénéficient d'un accompagnement personnalisé pour leur implication environnementale. Pour en savoir plus : www.enjeu.qc.ca .

À propos d'ENvironnement JEUnesse

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d'éducation relative à l'environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. www.enjeu.qc.ca

À propos d'Appel à Recycler

Appel à Recycler Canada, Inc. est un organisme sans but lucratif de gestion responsable qui s'est engagé à récupérer, à transporter et à recycler les piles et les batteries domestiques de façon sécuritaire, dans tout le Canada. Notre mission est de gérer la fin de vie utile des piles et des batteries, afin de les garder éloignées des sites d'enfouissement.

Fiches techniques

Tonnages des piles amassées

Total de piles et batteries amassées en 2021-2022 : 23,5 tonnes.

Total de piles et batteries amassées au cours des 6 éditions du concours : plus de 150 tonnes .

Comment les bourses sont-elles attribuées ?

Les bourses sont attribuées selon trois catégories en fonction de la taille de l'établissement et au prorata du nombre d'élèves, d'étudiantes et d'étudiants. Pour chaque catégorie, on compte une première bourse de 1 000 $ et une seconde de 500 $.

Le grand prix de 2 000 $ est attribué à l'établissement qui a amassé le plus de piles, toutes les catégories confondues.

Par tirage, cinq prix de participation de 150 $ chacun ont également été remis aux établissements participants.

Gagnants : Concours de recyclage de piles - 2021-2022

Palmarès général

# Établissement Ville Nombre d'élèves ou de personnes étudiantes Nombre de kg de piles amassées 1 St. Patrick elementary school (bourse de 2 000 $) Thetford Mines 184 2906 2 École Sainte-Luce (bourse de 1 000 $) Sainte-Luce 43 1463 3 École secondaire Espace Jeunesse Saint-Charles-Borromée 98 1125 4 École primaire Ste-Bernadette de Chicoutimi Saguenay 171 920 5 École secondaire François-Bourrin Québec 424 918

Palmarès des écoles primaires et secondaires :

250 élèves et moins # Établissement Ville Nombre d'élèves Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 École Sainte-Luce (bourse de 1 000 $) Sainte-Luce 43 1463 34,0233 2 École Arc-en-ciel de St-Camille



St-Camille-de-Lellis 29 549 18,9310 3 St. Patrick Elementary school Thetford Mines 184 2906 15,7935 251 à 499 élèves # Établissement Ville Nombre d'élèves Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 École secondaire François-Bourrin

(bourse de 1 000 $) Québec 424 918 2,1651 2 École Lanouette (bourse de 500 $) Saint-Antonin 400 695 1,7375 3 École de Yamachiche-St-Léon Yamachiche 321 409 1,2741 500 élèves et plus # Établissement Ville Nombre d'élèves Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 École Gabriel-Le Courtois (bourse de 1 000 $) Sainte-Anne-des-Monts 506 878 1,7352 2 École secondaire Armand-Saint-Onge (bourse de 500 $) Amqui 657 387 0,5890 3 École secondaire Marcellin-Champagnat Saint-Jean-sur-Richelieu 1194 627 0,5251

Palmarès des établissements collégiaux :

1 000 personnes étudiantes et moins # Établissement Ville Nombre de personnes étudiantes Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 Campus des Îles-de-la-Madeleine

(bourse de 1 000 $) L'Étang-du-Nord 169 66 0,39053 2 Collège Mérici (bourse de 500 $) Québec 750 132 0,17600 3 Cégep de Shawinigan Shawinigan 1000 161 0,16100 1 001 à 3 499 personnes étudiantes # Établissement Ville Nombre de personnes étudiantes Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 Cégep de Granby (bourse de 1 000 $) Granby 2316 217 0,09370 2 Cégep de Victoriaville (bourse de 500 $) Victoriaville 2203 125 0,05674 3 Cégep de Valleyfield Salaberry-de-Valleyfield 2000 112 0,05600 3 500 personnes étudiantes et plus # Établissement Ville Nombre de personnes étudiantes Nombre de kg de piles amassées Ratio 1 Cégep Limoilou (bourse de 1 000 $) Québec 4025 188 0,04671 2 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (bourse de 500 $) Saint-Jean-sur-Richelieu 3518 141 0,04008 3 Cégep de Sherbrooke Sherbrooke 5600 148 0,02643

Plus de réactions des gagnants

« Notre communauté collégiale, qui travaille depuis plusieurs années afin de favoriser le développement durable, est très heureuse et honorée de recevoir ce prix encore une fois cette année ! La bourse soutiendra des projets de notre comité étudiant en environnement, Limoivert. Les étudiants et étudiantes qui le composent en sont ravis ! Leur prochain projet sera de cultiver des herbes dans nos jardinets sur le toit cet été pour ensuite en faire du thé. » ? Nanci Paquette, Cégep Limoilou à Québec (Capitale-Nationale)

« Après quelques années à terminer en troisième place, nous avons enfin remporté le concours ! Nos efforts et notre persévérance ont porté fruit ! Avec la bourse, nous comptons abolir les ustensiles à usage unique et nous procurer un lave-vaisselle pour la vaisselle lavable à la cafétéria. » ? France Martin, École secondaire François-Bourrin à Québec (Capitale-Nationale)

« Les élèves ne pensaient pas gagner, car certaines écoles avaient un excellent résultat dans le palmarès. La surprise a été au rendez-vous ! Notre participation nous a permis de réaliser que nous consommons beaucoup trop de piles. La bourse va nous permettre de trouver des alternatives pour une réduction à la source. Nous allons acheter des jeux de société à partager avec les élèves, ce qui permet d'éviter une surconsommation. En plus, ces jeux ne requièrent pas de piles ! » ? Jonathan Blanchette, École Lanouette à St-Antonin (Bas-Saint-Laurent)

« Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est très fier d'avoir remporté ce prix et remercie chaleureusement ses employées et employés qui organisent et s'assurent du bon fonctionnement du concours, ainsi que toute la communauté collégiale qui y participe en posant des gestes écocitoyens. Un merci particulier à Philip Simard, étudiant au programme Technologie de l'électronique, qui a régulièrement apporté le fruit de ses collectes au Cégep. Le Comité d'action et de concertation en environnement envisage d'utiliser cette bourse pour déployer de nouvelles stations de récupération des piles afin de faciliter leur dépôt. » ? Mélanie Jo Lacerte, directrice adjointe du Service des ressources matérielles et du développement durable et responsable du Comité d'action et de concertation en environnement au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Montérégie)

