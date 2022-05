Graforce présente des électrolyseurs à plasma pour la production d'hydrogène à partir de méthane et d'eaux usées sur le salon IFAT 2022





L'hydrogène vert est essentiel pour passer à une économie circulaire. Graforce a mis au point une technologie d'électrolyse par plasma qui permet de produire de l'hydrogène à partir de matières résiduelles, avec des coûts de fabrication nettement inférieurs et des rendements plus élevés. Graforce fera la démonstration de ses installations commercialisables d'électrolyse du méthane et des eaux usées, ainsi que de ses systèmes de ravitaillement, à l'occasion du salon IFAT, le principal salon professionnel mondial de la gestion de l'eau, des eaux usées et des déchets. Graforce montre l'immense potentiel de marché de l'hydrogène vert et la gamme d'applications sans CO 2 ou même de l'énergie et des combustibles sans CO 2 .

Selon les prévisions, l'hydrogène vert est essentiel dans les segments de la mobilité, de l'industrie et de la production d'énergie et joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Le marché mondial de l'hydrogène devrait être multiplié par six d'ici 2050. L'Allemagne représente 20 % de la consommation actuelle d'hydrogène en Europe et devrait demeurer le plus grand marché d'approvisionnement en hydrogène de l'UE, grâce à des engagements fermes de décarbonisation dans tous les secteurs.

La production d'hydrogène par électrolyse à plasma nécessite beaucoup moins d'énergie que par électrolyse de l'eau, ce qui permet de réduire considérablement les coûts. Alors que l'électrolyse de l'eau nécessite 50 kWh/kg de H 2, la production de 1 kg d'hydrogène à partir de méthane ne nécessite que 10 kWh ou 20 kWh à partir d'eaux usées.

« Que ce soit comme carburant, source de chaleur ou matière première, l'hydrogène vert peut permettre de réaliser des objectifs climatiques dans de nombreuses industries », explique le Dr Jens Hanke. « Nos usines produisent de l'hydrogène vert à partir de méthane, d'eaux usées, de fumier ou d'ammoniac. Nous bouclons ainsi les cycles de l'énergie et des matières et contribuons de manière significative à un avenir sans combustibles fossiles ni émissions de CO 2 . Et nous sommes capables de le faire rapidement et de manière rentable ».

Pour le développement et la mise à l'échelle spécifique de ses usines modulaires, Graforce travaille avec des leaders mondiaux dans les domaines de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction. L'entreprise est actuellement en train de développer ses partenariats stratégiques avec des investisseurs financiers et stratégiques afin de faire évoluer rapidement sa technologie à l'échelle mondiale.

L'entreprise allemande Graforce est un leader de la technologie dans le domaine des solutions durables et des technologies d'élimination du dioxyde de carbone. Les centrales power-to-X produisent de l'hydrogène et des matières premières synthétiques sans CO 2 ou avec un taux de CO 2 négatif ? en offrant la plus grande efficacité et des coûts d'infrastructure réduits en termes de multi-mégawatts. Graforce décarbonise ainsi les énergies fossiles, les secteurs industriels et les secteurs du chauffage, du transport et du bâtiment. www.graforce.com/EN

