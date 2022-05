Eskute s'associe à Geekbuying pour lancer un nouveau vélo électrique, Polluno Pro





BERLIN, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Eskute, une entreprise florissante de vélos électriques, s'est associée à Geekbuying, l'un des détaillants en ligne les plus influents au monde, pour lancer son nouveau vélo électrique de ville, Polluno Pro . Ce partenariat avec Geekbuying offrira plus d'options aux consommateurs qui souhaitent acheter des produits d'Eskute, une marque qui permet aux gens de se déplacer sans pollution grâce à ses bicyclettes électriques de pointe.

Le nouveau vélo d'Eskute, Polluno Pro E-City Bike, est une version améliorée du Wayfarer Pro, un modèle très populaire de la marque qui a fait ses débuts en 2021. Le Polluno Pro est doté d'un design élégant à un seul tube qui le distingue sur la route. Par ailleurs, son moteur à propulsion centrale Bafang M200, un système à 250 W de calibre VTC, permet aux cyclistes de parcourir de nouveaux terrains sans difficulté.

Le modèle dispose en outre d'un système de batterie intégrée 36 V 14,5 Ah de premier ordre alimenté par des piles Samsung, qui lui confère plus d'autonomie et plus de vitesse. Avec une capacité de 522 Wh, la batterie du Polluno Pro permet au vélo de rouler sur plus de 125 km sur une seule charge, offrant des performances durables sur la route. Le modèle est doté d'un capteur de couple et de vitesse intégrée double qui gère la puissance transmise aux pédales et qui peut atteindre un couple maximal de 65 Nm, ainsi qu'une vitesse maximale de 25 km/h. Ce système de gestion intelligente de la conduire mesure précisément la force appliquée aux pédales et active le moteur uniquement lorsque nécessaire, permettant aux utilisateurs de conserver de l'énergie tout en profitant d'une expérience de conduite plus pratique.

Le partenariat entre Eskute et Geekbuying reflète la vision de l'entreprise : bâtir une marque accessible qui promeut un mode de vie libre, actif et durable. Depuis son lancement en 2021, Eskute a pris d'assaut le marché mondial des vélos électriques, affichant des ventes et des résultats exceptionnels grâce à ses vélos électriques économiques et de haute qualité. En avril 2022, la marque a lancé son nouveau vélo électrique de ville avec moteur arrière, Polluno. Le stock de ce modèle s'épuise en un mois et reste en forte demande. Quand Eskute a annoncé qu'elle dévoilerait également un autre nouveau modèle en 2022, le Polluno Pro, Geekbuying a communiqué sa volonté de distribuer le produit. Les deux marques se sont ainsi associées en vue du lancement mondial du vélo électrique.

« Nous sommes ravis de lancer notre nouveau vélo électrique Polluno Pro sur la plateforme Geekbuying. Geekbuying vérifie strictement tous les produits avant de les mettre en vente sur son site Web. Le fait que le Polluno Pro ait répondu aux critères de sélection stricts de la plateforme confirme non seulement les avantages des produits d'Eskute, mais aussi la force de notre marque sur le marché. En nous associant à Geekbuying, nous espérons offrir aux consommateurs des solutions de transport plus actives et plus écologiques », a déclaré Alan, PDG d'Eskute.

Le nouveau Polluno Pro est disponible dès maintenant sur Geekbuying au prix réduit de 1 899 ?, soit 100 ? de remise que le prix recommandé. L'offre inclut aussi une livraison rapide entre 5 et 8 jours ouvrables et, pour la tranquillité d'esprit des consommateurs, une garantie valable deux ans en Europe et trois ans en Espagne.

Pour profiter de cette offre promotionnelle Polluno Pro, rendez-vous sur le site Web de Geekbuying . Sinon, consultez site Web d'Eskute pour en savoir plus sur le Polluno Pro.

