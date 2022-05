Thales aide ses clients à sécuriser les applications SAP sur le cloud





Thales annonce que CipherTrust Tokenization est la première solution de tokénisation certifiée par SAP disponible pour les clients SAP, qui peut être utilisée pour sécuriser les données sensibles. Disponible via SAP Data Custodian, la solution de tokénisation de Thales fournit des niveaux plus granulaires de protection des données et de contrôle des accès utilisateur, réduisant considérablement les délais de mise en conformité pour les organisations qui migrent leurs applications et charges de travail sur le cloud.

Le lancement de CipherTrust Tokenization de Thales dans le SAP Data Custodian s'appuie sur une relation pérenne entre les deux entreprises pour les solutions d'encodage, de tokénisation et de gestion. La solution de tokénisation dans le SAP Data Custodian a été mise au point par les deux organisations via le Co-innovation Lab de SAP, garantissant ainsi la sécurité des données sensibles aux niveaux les plus fondamentaux de l'application. Les clients de SAP peuvent désormais sécuriser leurs données privées inactives, en cours d'utilisation, et même durant le développement.

« La sortie de la solution SAP Data Custodian Tokenization optimisée par le service CipherTrust Tokenization de Thales renforce notre engagement visant à sécuriser les données privées de nos clients pendant leur migration vers des clouds publics », déclare Wasif Gilani, SAP. « Cette nouvelle solution s'appuie sur les points forts des deux partenaires pour créer une solution complète et éprouvée pour nos clients lorsqu'ils utilisent des données sensibles sur leurs applications ».

Conformité assurée avec les réglementations les plus strictes en matière de sécurité des données

Aujourd'hui, les entreprises doivent garantir la confidentialité et la sécurité des données sensibles, notamment les données à caractère personnel (PII) et les informations de cartes de paiement (PCI). En particulier, l'arrêt Schrems II oblige toutes les entreprises européennes à effectuer des évaluations individuelles pour chaque transfert de données vers un pays non européen afin d'assurer leur conformité. Le nouveau partenariat entre Thales et SAP permet aux clients de définir le niveau desécurité en fonction des champs de l'application et conformément aux modèles utilisés dans l'interface utilisateur Data Custodian. La sécurité au niveau des champs protège les données privées avant qu'elles ne soient écrites dans les bases de données, simplifiant ainsi les contrôles d'accès aux bases de données et assurant la conformité avec les réglementations PII et PCI.

« Les entreprises modernes reconnaissent l'importance d'une solution de cybersécurité complète, qui protège les données sensibles durant tout leur cycle de vie, notamment durant les phases initiales de la création de données », déclare Todd Moore, vice-président des produits d'encodage, Thales. « Codéveloppée avec nos partenaires chez SAP, cette nouvelle solution CipherTrust Tokenization apportera aux utilisateurs la garantie que leurs données sont en sécurité à chaque instant, au niveau le plus granulaire. Nous continuerons à travailler au côté d'entreprises comme SAP pour mettre au point des solutions hautement intégrées qui garantissent la sécurité des données pour tous les utilisateurs du cloud ».

La solution CipherTrust Tokenization de Thales est disponible dès aujourd'hui pour sécuriser toutes les applications SAP prises en charge par le SAP Data Custodian.

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

