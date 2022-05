Bitget lance un tout nouveau système de récompenses





Jusqu'à 4 163 dollars en récompenses

SINGAPOUR, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, le principal marché mondial de produits dérivés, a annoncé aujourd'hui le lancement réussi de son tout nouveau système de récompenses. Dans le but de développer davantage la communauté Bitget et d'améliorer l'expérience globale de trading, tous les utilisateurs de Bitget peuvent participer à cette initiative et gagner jusqu'à 4 163 dollars en récompenses.

Avec une présence dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget s'est développé à un rythme sans précédent. Plus tôt cette année, Bitget a annoncé que son volume d'échanges de produits dérivés avait atteint le chiffre record de 8,69 milliards de dollars, soit une croissance de 300 % par rapport à l'année précédente. De plus, sa base d'utilisateurs a également connu une croissance significative pour atteindre deux millions d'utilisateurs dans le monde. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs ayant différents niveaux d'expérience et d'appétit pour le trading, outre des solutions de trading complètes et sécurisées, Bitget a également intensifié ses efforts pour proposer des approches innovantes et gratifiantes en matière de trading.

Dans la dernière édition de son système de récompenses, les utilisateurs qui ont terminé le processus « Bien connaître son client » peuvent participer et gagner diverses récompenses, y compris des fonds d'essai, des coupons, des récompenses de dépôt et des récompenses à plusieurs niveaux, et gagner jusqu'à 4 163 dollars de récompenses, contre 153 dollars dans le programme précédent.

Commentant cette dernière initiative, Sandra Lou, PDG de Bitget, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir partager cette dernière initiative avec vous tous. Tout d'abord, Bitget a connu une croissance phénoménale au cours des six derniers mois, ce qui n'aurait pas été possible sans le soutien de la communauté Bitget à travers le monde. Alors que notre plateforme continue de se développer, nous sommes impatients de partager notre succès avec nos utilisateurs grâce à des initiatives comme celles-ci. »

Elle a également ajouté : « De plus, nous pensons que ce sera particulièrement une grande opportunité pour les crypto-curieux d'expérimenter le trading avec une plateforme de confiance, tout en étant récompensés simultanément. À l'avenir, nous introduirons des programmes de récompense plus attrayants en guise de remerciement pour le soutien indéfectible de nos utilisateurs. »

Pour plus d'informations sur cette initiative, rendez-vous sur le site : https://www.bitget.com/en/welfare

À propos de Bitget

Établi en 2018, Bitget est l'un des principaux marchés de crypto-monnaies au monde. Servant actuellement plus de deux millions d'utilisateurs dans plus de 50 pays à travers le monde, Bitget a accéléré sa mission de promotion de la finance décentralisée en 2021 avec un effectif de 500 personnes réparties dans plus de 20 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site Internet officiel : bitget.com

