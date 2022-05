Computex 2022 : Le discours du PDG de Supermicro fait le point sur les solutions informatiques globales, l'informatique verte et l'expansion de l'entreprise





Présentation de solutions avancées pour les serveurs, les télécommunications et l'intelligence artificielle : Solutions de mise à l'échelle en rack PnP, GrandTwin®, SuperEdge et Universal GPU

SAN JOSE, Californie, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2022 Virtual -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, de la mise en réseau et de la technologie de l'informatique verte, poursuit son rôle de leader du secteur avec un programme Computex passionnant et dynamique.

Charles Liang, PDG de Supermicro, donnera un aperçu perspicace des tendances du marché, des récentes innovations de produits et de l'importance de l'informatique verte. De plus, le stand virtuel de Supermicro présente les derniers produits de serveur et de stockage ainsi que des aperçus de succès des clients.

Discours du PDG de Supermicro : « Building Blocks of IT Growth »

Charles Liang, PDG de Supermicro, présente les tout derniers produits de serveurs et de stockage, invite les partenaires industriels NVIDIA et Intel sur scène pour des mises à jour et présente des démonstrations de produits en temps réel. M. Liang explique comment l'IA et l'informatique accélérée rendent de nombreux secteurs plus efficaces et permettent d'améliorer les soins de santé et la recherche scientifique. L'importance des Building Block Solutions® est à la base de la large gamme de solutions Supermicro en matière d'IA/GPU, de serveurs, de stockage et de stations de travail, qui permettent de commercialiser les produits plus rapidement avec les dernières technologies. L'intégration complète de Supermicro dans le cloud multirack plug-and-play (PnP) et les configurations testées/validées, y compris les options de refroidissement liquide, garantissent une mise en service plus rapide et plus facile dans le centre de données d'un client. Supermicro poursuit également l'expansion de ses installations de fabrication aux États-Unis, à Taïwan et dans d'autres pays pour répondre à la demande croissante des clients.

Stand virtuel Supermicro

Les nouvelles architectures de serveur de Supermicro comprennent le GPU universel et le Supermicro GrandTwin, qui sont mis en évidence au stand virtuel. De plus, le SuperBlade®, le SuperEdge et les postes de travail seront exposés. De nombreux systèmes Supermicro offrent le choix entre les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et les processeurs AMD EPYCtm de 3e génération. En outre, une large gamme de serveurs optimisés pour les applications sera expliquée, et des experts en produits seront disponibles pour répondre aux questions.

Supermicro au Computex Taipei 2022

Discours inaugural de COMPUTEX :

Heure de la conférence Programme Porte-parole 25 mai 2022 (Mer) (GMT+8) 14 h à 15 h Présentation Charles Liang, fondateur, PDG et président de Supermicro

Pour en savoir plus sur Supermicro au Computex Taipei 2022, visitez le site www.supermicro.com/computex

Pour en savoir plus sur Supermicro, rendez-vous sur www.supermicro.com

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ : SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à volume élevé. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de solutions de stockage, de réseaux, d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

