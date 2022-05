Bitt continue de favoriser l'innovation grâce à ses produits de monnaie numérique





SALT LAKE CITY, 24 mai 2022 /CNW/ - L'entreprise mondiale de technologie financière Bitt annonce la nomination de Baker Nanduru, cadre supérieur, au poste de chef des produits.

M. Nanduru apporte une grande expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et à titre de dirigeant au sein d'entreprises de pointe, dont McAfee, Symantec, GoDaddy et différentes entreprises en démarrage. Il a occupé dernièrement le poste de directeur de produits chez McAfee, où il gérait un portefeuille de produits de consommation d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, y compris des solutions de sécurité, d'identité, de protection de la vie privée, de fiducie et d'Internet des objets qui sont destinées à plus de 100 millions de consommateurs à l'échelle mondiale.

Voici la déclaration de Brian Popelka, chef de la direction de Bitt : « Nous sommes heureux d'accueillir M. Nanduru au sein de l'équipe de haute direction de Bitt. Son leadership, ainsi que ses connaissances et son expérience acquises au cours de sa brillante carrière chez McAfee, Symantec et GoDaddy profiteront immédiatement à toute l'équipe de Bitt et favoriseront la croissance stratégique de l'entreprise. »

À titre de chef des produits, M. Nanduru dirigera les équipes de conception de produits, de gestion de produits, de marketing de produits et de réussite client de Bitt, en partenariat avec les équipes d'ingénierie, de marketing et de ventes de l'entreprise, afin de favoriser l'adoption massive de ses produits et services de monnaie numérique. Voici la déclaration de Baker Nanduru : « Je suis très enthousiasmé par la mission de Bitt, qui consiste à offrir des solutions de monnaie numérique accessibles et à faible coût au monde entier. Je suis ravi de me joindre à une entreprise de pointe au sein du marché et j'ai hâte de tirer parti de mon expertise pour consolider et élargir notre position de chef de file dans la catégorie du marché mondial des devises numériques. »

Bitt affiche une croissance constante depuis le début de 2021, alors qu'elle s'est associée à bon nombre de banques centrales et d'autres parties prenantes pour déployer le premier projet pilote de monnaie numérique de banque centrale au monde dans le cadre d'une union monétaire multinationale. Cette opération a été suivie peu après par le déploiement de la première monnaie numérique de banque centrale dans le monde de la vente au détail en direct sur le continent africain et d'une cryptomonnaie stable en Amérique centrale. « Bitt continue de développer, d'améliorer et de déployer des fonctionnalités supplémentaires pour ses clients actuels, tout en mettant en oeuvre sa technologie au sein de nouveaux marchés. Nous annoncerons sous peu le lancement du projet pilote de monnaie numérique E-hryvnia en Ukraine et nous avons hâte de voir comment celui-ci aura un impact positif sur les citoyens de ce pays. »

Bitt continue d'élargir son équipe diversifiée et répartie à l'échelle mondiale et recrute activement partout dans le monde.

À propos de Bitt

Bitt est une entreprise de technologie financière qui fournit des solutions de monnaie numérique aux banques centrales, aux institutions financières et aux participants des écosystèmes du monde entier. Comptant sur une équipe de plus de 80 professionnels répartis dans le monde entier, Bitt est un chef de file dans l'industrie de la monnaie numérique de banque centrale, avec des spécialistes en la matière au carrefour de la technologie et de la politique. Bitt se spécialise dans le développement, la personnalisation et l'intégration de solutions technologiques financières sécurisées, y compris l'infrastructure et les solutions de gestion des devises numériques.

