Déclaration du ministre de la Santé au sujet de l'intervention du Canada liée à la variole du singe

OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a fait la déclaration suivante à propos des efforts en cours pour lutter contre l'émergence de nouveaux cas de variole du singe au Canada :

« Aujourd'hui, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé dix autres cas de variole du singe au Québec, portant le nombre total de cas au Canada à 15. D'autres échantillons provenant d'administrations au Canada sont en route vers le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'ASPC à Winnipeg pour des analyses et nous nous attendons à ce que d'autres cas soient confirmés au cours des prochains jours.

Je sais que les Canadiennes et les Canadiens s'inquiètent. Je tiens à souligner que la santé et la sécurité de tous et toutes demeurent notre priorité absolue. Le gouvernement du Canada est prêt à intervenir quand de nouveaux enjeux sanitaires émergent et prend des précautions afin de prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles. C'est pourquoi nous avons mis en place plusiers mesures pour déceler les cas et contenir la propagation de la variole du singe au Canada.

La semaine dernière, le Réseau mondial de renseignement de santé publique (RMISP) du Canada a été alerté concernant les premiers cas de variole du singe à l'échelle internationale. L'ASPC a aussi rapidement envoyé un avis aux provinces et aux territoires. Le LNM a commencé à recevoir des échantillons à analyser au milieu de la semaine dernière et, le jeudi 19 mai, le Canada a annoncé ses deux premiers cas au Québec. Ce nombre est passé à cinq cas vendredi. Notre système de surveillance fonctionne, tout comme notre système de dépistage, mais nous continuerons de peaufiner les deux, ainsi que d'appuyer les provinces et les territoires pour accroître leur capacité de diagnostic pour déceler et faire le suivi des cas de façon plus efficace.

Au cours de la fin de semaine, le gouvernement a convoqué une réunion des médecins hygiénistes en chef du pays pour discuter des autres éléments du plan d'intervention, notamment la détermination des pratiques cliniques, appropriées. Cela comprend la mise à disposition du vaccin Imvamune et des médicaments stockés dans notre Réserve nationale stratégique d'urgence dans les administrations de tout le pays, en commençant par le Québec, qui a accepté que nous lui livrions aujourd'hui une petite quantité de doses du vaccin Imvamune pour appuyer son intervention ciblée.

Au cours des prochains jours, le Canada diffusera des lignes directrices mises à jour sur la prévention et le contrôle des infections dans notre système de santé. Au cours des prochaines semaines, les directives du CCNI viendront éclairer ces directives. Nous travaillons également à l'élaboration de protocoles de gestion des cas et des contacts, y compris des conseils sur l'isolement.

Je tiens à dire à nouveau à la population canadienne que la situation est différente de ce qu'elle était avec l'émergence de la COVID-19. Les connaissances globales sur la variole du singe s'approfondissent, et nous avons des stocks de vaccins, que nous maintiendrons, et nous travaillons main dans la main avec nos homologues provinciaux et territoriaux pour mettre en oeuvre notre plan d'intervention le plus rapidement possible.

L'ASPC continuera de faire le point sur les progrès réalisés. Les Canadiennes et Canadiens pourront trouver des mises à jour régulières en ligne. Pour l'instant, je tiens à rappeler à la population que cette maladie se propage par des contacts étroits. Ainsi, des mesures de santé publique comme la distanciation physique, l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire, notamment le port d'un masque, peuvent aider à réduire les risques. »

