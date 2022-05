La division eMobility d'Eaton lance une unité de déconnexion de batterie, dotée de la technologie modernisée de protection des circuits Breaktor®





Eaton, société de gestion de l'énergie, a annoncé aujourd'hui que sa division eMobility avait lancé une unité de déconnexion de batterie (battery disconnect unit, BDU) pouvant être combinée avec la technologie modernisée de protection des circuits Breaktor®, pour conférer une protection des circuits dans les véhicules électriques (VE), tout en réduisant de manière générale la complexité et les coûts.

Lorsqu'elle est combinée avec la technologie de protection des circuits Breaktor, qui allie commutation du courant et protection bidirectionnelle reconfigurable contre les courts-circuits avec un déclenchement rapide, la BDU d'Eaton supprime la nécessité d'ajouter jusqu'à 15 composants de système supplémentaires. Les systèmes habituels nécessitent de combiner des fusibles pyrotechniques et thermiques avec des contacteurs.

« Les constructeurs ne cessant d'augmenter les niveaux de puissance dans les VE, il devient de plus en plus important de disposer de solutions de protection performantes et fiables », a déclaré Kevin Calzada, directeur mondial de la stratégie en matière de produits, au sein de la division eMobility d'Eaton. « Notre BDU, combinée avec notre technologie de protection des circuits Breaktor, apporte tout ce qui est nécessaire, dans un ensemble compact et efficient, pour protéger le véhicule et ses occupants. »

La principale fonction de la BDU consiste à faire office d'interrupteur de marche-arrêt pour la batterie, en fonction du mode de fonctionnement du VE, tel que le mode charge ou le mode conduite. Les modèles actuels de VE reposent sur l'une des trois configurations habituelles de BDU : fusible et contacteur ; fusible pyrotechnique et contacteur ; ou fusible, fusible pyrotechnique et contacteur, tous utilisés ensemble dans une seule BDU. Bien que tous ces composants apportent des fonctions de commutation et de protection, chacun présente certains inconvénients, parmi lesquels une complexité globale du système, des problèmes de fonctionnement, des difficultés de coordination, ou encore un risque d'usure en cas de niveaux élevés de courant.

Le fait d'ajouter la technologie de protection des circuits Breaktor à la BDU d'Eaton confère une fonctionnalité et des avantages supplémentaires, notamment un déclenchement actif et passif dans un seul appareil ; la possibilité de passer en mode arrêt dans une multitude de cas de défaillances ; une meilleure sécurité fonctionnelle ; une possibilité de reconfiguration après une défaillance à niveau d'énergie élevé ; ainsi que la possibilité de remplacer jusqu'à quatre composants électriques haute tension, ce qui réduit la complexité et le coût au niveau du système.

« La conception d'auto-déclenchement, l'électronique de diagnostic et le miroir-contact de notre technologie de protection des circuits Breaktor contribue à atteindre les objectifs de sécurité fonctionnelle de la BDU », a déclaré Calzada. « Grâce à sa bobine, à son économiseur, ainsi qu'au circuit de détection/déclenchement, la technologie de protection des circuits Breaktor réduit également le coût et la complexité du système et de la gestion de la batterie. »

La technologie de protection des circuits Breaktor d'Eaton permet également une charge rapide jusqu'à 350 kW DC lors d'une utilisation visant à protéger et enclencher le circuit de charge rapide DC, ce qui permet aux VE de se charger en 15 minutes, voire moins. Cette capacité est rendue possible par les récentes modernisations apportées à la gestion thermique de la technologie de protection des circuits Breaktor, ainsi qu'aux matériaux d'amélioration de sa capacité d'alimentation. Le technologie de protection des circuits Breaktor est désormais capable de supporter 500 ampères en continu, et jusqu'à 750 ampères de courant continu lorsqu'un système de refroidissement actif ou passif est utilisé.

« Breaktor atteint des valeurs de courant de première catégorie, qui peuvent être augmentées encore davantage avec une stratégie de refroidissement appropriée », a déclaré Calzada. « Eaton est capable de concevoir et de développer un système de refroidissement compatible, en fonction des spécifications du client, et de l'intégrer à une BDU pour répondre à ces contraintes d'alimentation croissantes. »

