Le son de l'amitié de l'ACS : Concert en ligne de Zhuhai pour le 50e anniversaire des relations sino-néerlandaises





ZHUHAI, Chine, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 23 mai, un concert en ligne, intitulé « Melodies over Seas and Mountains », a eu lieu conjointement à l'Opéra de Zhuhai et au Concertgebouw royal, pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les Pays-Bas. Alors que la musique dansait à travers les continents et les océans, Zhuhai et Amsterdam étaient plus que jamais connectés, célébrant une profonde amitié, et se réjouissant d'un avenir meilleur construit et partagé entre eux, selon le Bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Zhuhai.

Il y a 13 spectacles, dont du jazz, du piano solo, de la musique à vent, des choeurs, de la musique de fusion et bien d'autres. Le concert mettait en vedette des musiciens et des artistes de calibre mondial des deux pays - Nederlands Blazers Ensemble, Sinfonia Rotterdam, Zhuhai Golden Jazz Orchestra, le chanteur chinois Liu Yutong, les lauréats du Plum Blossom Award chinois Ou Kaiming et Qiong Xia, etc. L'organisateur l'a appelé "une conversation musicale avec les caractéristiques locales les plus prononcées qui transcendent le temps et l'espace".

« De nombreux éléments de la culture lingnan et de la ville de Zhuhai se sont épanouis dans le concert », a déclaré Yan Jihong, le directeur en chef du concert : « Nous nous efforçons de présenter Zhuhai, une ville de jeunesse et de vitalité, au monde. »

Le festin du soir pour les oreilles a débuté avec Petals Falling from Sky, une chanson cantonaise classique. De nombreuses chansons originales composées par des musiciens de Zhuhai ont également été présentées, dévoilant le charme de la zone économique spéciale qui est moderne, côtière, et internationale.

Sinfonia Rotterdam a interprété My Motherland, une chanson patriotique bien connue en Chine. Zhuhai Golden Jazz Orchestra a commencé une coopération approfondie avec Sinfonia Rotterdam pour encourager les jeunes talents musicaux en Chine. Ce serait notamment la première tentative de Nederlands Blazers Ensemble - qui jouit d'une réputation mondiale - d'étendre son éducation artistique de premier plan au-delà de la frontière des Pays-Bas.

Il y a 400 ans, la Chine et les Pays-Bas avaient déjà entamé des échanges économiques, commerciaux et culturels par la route maritime de la soie. Les deux pays établissent des relations diplomatiques au niveau de la Charge d'affaires en novembre 1954, qui passe au niveau d'ambassadeur en mai 1972. Au cours des 50 dernières années, les relations étroites - dans le cadre de cadres et de systèmes multilatéraux comme les Nations Unies - ont produit des fruits abondants dans la promotion de la coopération économique, de la science et de la technologie, du développement durable et de la paix dans le monde.

Les liens de plus en plus étroits de Zhuhai avec Utrecht, la quatrième plus grande ville des Pays-Bas avec un profond patrimoine historique et culturel, est une démonstration de l'amitié toujours croissante entre la Chine et les Pays-Bas. Comme un pont vital pour la Chine de se connecter avec le reste du monde, Zhuhai a commencé les échanges amicaux avec Utrecht en Novembre 2013. Dans les années qui ont suivi, les deux villes ont approfondi leur collaboration dans les domaines de l'investissement, du commerce, de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme, de l'éducation, des soins de santé, etc. Ninestar Corporation de Zhuhai y a installé son centre de vente européen. En 2019, Le charme de Zhuhai, une exposition de photos a eu lieu à Utrecht, invitant les habitants à apprécier les qualités uniques, la culture et l'histoire de la ville.

Les statistiques révèlent que le volume des échanges et des investissements bilatéraux entre la Chine et les Pays-Bas a augmenté ces dernières années. Il est juste de conclure que les Pays-Bas sont la porte d'entrée de la Chine vers la coopération avec l'Europe. Dans l'avenir, Zhuhai et Utrecht sont prêts à frapper ensemble une note plus élevée dans leur chant d'amitié. Grâce à des échanges culturels et interpersonnels, le coeur des gens des deux pays deviendra l'eau vive de nos relations bilatérales, ce qui contribuera davantage au développement des relations sino-européennes et sino-néerlandaises.

