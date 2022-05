SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXO LE 22 JUIN 2022

Les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et du député de Longueuil--Saint-Hubert, Denis Trudel, pour commenter le début de la consultation publique conjointe concernant le projet...

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en...