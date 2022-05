LOTTE HOTEL HANOI et SÉOUL reçoivent les honneurs des « 2022 Travellers' Choice Awards » de Tripadvisor





LOTTE HOTEL HANOI , couronné six fois en tant que meilleur hôtel de luxe au Vietnam

LOTTE HOTEL SÉOUL Executive Tower, le meilleur hôtel de luxe de Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- LOTTE HOTEL HANOI et LOTTE HOTEL SÉOUL ont été reconnus comme les meilleurs hôtels par les « 2022 Travellers' Choice Awards » de Tripadvisor.

En tant que plus grande plateforme de voyage au monde, Tripadvisor annonce les résultats des Travellers' Choice Awards en récompensant les 10 % d'hôtels, de restaurants et de destinations les plus populaires au monde, sur la base d'environ 900 millions d'avis et d'opinions de voyageurs internationaux.

Selon les résultats annoncés le 10 mai, LOTTE HOTEL HANOI et LOTTE HOTEL SÉOUL ont été distingués comme les meilleurs hôtels de luxe au Vietnam et en Corée du Sud, respectivement. En particulier, LOTTE HOTEL HANOI est classé 4e en Asie et 13e au niveau mondial dans les deux catégories, hôtels et hôtels de luxe. Le savoir-faire de LOTTE HOTELS, qui a été récompensé dans six catégories, a été de nouveau reconnu.

LOTTE HOTEL HANOI est situé du 33e au 64e étage du LOTTE Centre Hanoï, le bâtiment emblématique de la ville. Ses 318 chambres ont été conçues par Wilson & Associates et HBA, les sociétés de design d'hôtels de luxe de renommée mondiale. L'intérieur aux tons brun et beige comporte des motifs traditionnels vietnamiens qui s'intègrent aux décorations en bois et en marbre. Toutes les chambres bénéficient d'une vue panoramique sur la ville et le lac de l'Ouest.

Les restaurants et les bars offrent également la meilleure gastronomie de la ville. Le restaurant de dim sum, 'Tim Ho Wan', une étoile au Michelin de Hong Kong, l'excellente steak house, 'Grill 63', avec vue panoramique, le restaurant traditionnel chinois, 'Red River', le bar rooftop le plus haut de Hanoi, 'Top of Hanoi', et la terrasse d'observation LOTTE Center de Hanoi, classée parmi les 10 meilleures vues aériennes de la ville par The Guardian, sont tous des lieux incontournables.

LOTTE HOTEL SÉOUL Executive Tower est l'un des hôtels de luxe représentatifs de Séoul pour les voyageurs d'affaires et les VIP du monde entier. L'hôtel est très apprécié pour son design moderne qui évoque les expériences traditionnelles coréennes et son service d'hospitalité d'une telle qualité qu'il est digne d'accueillir des visites d'État. Il abrite le plus grand salon réservé aux hôtes de Corée de Sud, 'Le Salon', et le restaurant étoilé Michelin 'Pierre Gagnaire à Séoul' qui propose des expériences gustatives haut de gamme.

« Il semble que nos efforts pour fournir des services stables malgré les nombreux changements dus à la pandémie aient été reconnus par les clients, ce qui est très significatif, a déclaré Sejin Ahn, le PDG de LOTTE HOTELS & RESORTS. En tant que groupe hôtelier international, LOTTE HOTELS & RESORTS continuera à procurer la plus grande satisfaction à ses clients. »

LOTTE HOTELS & RESORTS exploite actuellement 32 hôtels dans sept pays. Grâce à son service d'hospitalité de style coréen et à son portefeuille de marques, le groupe hôtelier répond aux besoins de divers types de voyageurs : hôtel de référence haut de gamme « SIGNIEL », hôtel classique haut de gamme « LOTTE HOTELS », hôtel de style de vie « L7 HOTELS », hôtel optimisé pour les affaires « LOTTE City Hotels » et « LOTTE Resort » pour les familles.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1822373/image_1.jpg

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1822374/image_2.jpg

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 20:00 et diffusé par :