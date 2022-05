Linksys apporte aux foyers les meilleures performances WiFi de leur catégorie avec une nouvelle série de solutions maillées WiFi 6 abordables





Linksys, un leader mondial des solutions de réseau WiFi pour la maison et l'entreprise, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux systèmes maillés WiFi 6 conçus pour offrir des performances sans fil optimales afin de répondre à tous les besoins du domicile, y compris pour le télétravail, le contenu en streaming, les jeux vidéo à plusieurs utilisateurs et plus. Le Linksys Hydra 6 et le Linksys Atlas 6 sont les tout derniers produits à double bande d'entrée de gamme de Linksys dans la famille de systèmes maillés WiFi 6 de la société, et sont proposés aux prix les plus abordables à ce jour de la part de la marque.

« Il existe un besoin accru d'une connectivité sans fil capable de gérer l'afflux des appareils sur les réseaux domestiques et de fournir des connexions fiables, sécurisées et privées », a déclaré Alan Cohen, vice-président du marketing et responsable produit chez Linksys. « Notre mission est de connecter tout le monde en toute sécurité et grâce au lancement de ces systèmes, et nous offrons à nos clients deux nouvelles options offrant une vitesse rapide, ainsi qu'une couverture et une connectivité optimales, le tout pour un prix abordable. »

Linksys Atlas 6 ? Notre système WiFi 6 maillé le plus abordable à ce jour

Le Linksys Atlas 6 est le tout dernier système maillé pour toute la maison du portefeuille de produits de Linksys. Offrant vitesse et performances à un prix abordable, le Linksys Atlas 6 est idéal pour le travail hybride, les jeux vidéo en ligne, le streaming 4K UHD, et plus encore. Le routeur à double bande fonctionne au mieux avec les forfaits de service Internet allant jusqu'à un gigabit. Chaque noeud est doté de trois ports LAN Ethernet 1 Gbit/s pour connecter des appareils filaires à des réseaux sans fil, et donne accès à des canaux de 160 MHz pour des connexions sans fil ultrarapides.

Le Linksys Atlas 6 est disponible en trois configurations. Le pack 1 prend en charge jusqu'à 25 appareils et couvre environ 2 000 pieds carrés, le pack 2 prend en charge jusqu'à 50 appareils et couvre environ 4 000 pieds carrés, et le pack 3 prend en charge jusqu'à 75 appareils et couvre jusqu'à environ 6 000 pieds carrés.

Linksys Hydra 6 - Une connectivité considérablement plus rapide, robuste et fiable

Le Linksys Hydra 6 délivre des données sans fil à haut débit à jusqu'à 25 appareils sur une surface de 2 000 pieds carrés. Le routeur maillé à double bande Linksys Hydra 6 WiFi 6 offre des connexions sans fil considérablement plus rapides, robustes et fiables. Idéal pour un streaming 4K UHD extrêmement fluide, pour les vidéoconférences, les jeux en ligne, et plus encore. Le routeur fonctionne au mieux avec les forfaits de service Internet allant jusqu'à un gigabit. Il fournit des canaux de 160 MHz pour des connexions sans fil ultra-rapides et dispose de quatre ports Ethernet 1 GbE pour connecter des appareils filaires tels que des appareils de jeu, une télévision, un enregistreur numérique DVR, et autres au réseau sans fil.

Fonctionnalités et avantages supplémentaires du Linksys Atlas 6 et du Linksys Hydra 6

Rapide à configurer. Facile à gérer. ? L'appli Linksys rend simple la configuration de votre réseau WiFi, que vous pourrez contrôler et surveiller depuis n'importe où.

L'appli Linksys rend simple la configuration de votre réseau WiFi, que vous pourrez contrôler et surveiller depuis n'importe où. Technologie Intelligent Meshtm de Linksys ? Optimisez dynamiquement les vitesses et maximisez l'utilisation de toutes les bandes pour réduire les problèmes de congestion, de latence et de mise en mémoire tampon.

Optimisez dynamiquement les vitesses et maximisez l'utilisation de toutes les bandes pour réduire les problèmes de congestion, de latence et de mise en mémoire tampon. Une sécurité et une confidentialité auxquelles vous pouvez faire confiance ? Protégez votre foyer avec des mises à jour logicielles automatiques afin que votre réseau soit toujours sécurisé et à jour. Les contrôles parentaux et les réseaux séparés pour les invités assurent la sécurité des appareils.

Protégez votre foyer avec des mises à jour logicielles automatiques afin que votre réseau soit toujours sécurisé et à jour. Les contrôles parentaux et les réseaux séparés pour les invités assurent la sécurité des appareils. Tranquillité d'esprit? Les produits Linksys ont passé avec succès 25 tests de qualité, bénéficient d'une garantie de 3 ans et sont assortis d'une assistance technique 24h/24 et 7j/7.

Les produits Linksys ont passé avec succès 25 tests de qualité, bénéficient d'une garantie de 3 ans et sont assortis d'une assistance technique 24h/24 et 7j/7. Développez votre équipement selon vos besoins? Lorsque votre famille, votre maison et vos besoins grandissent, votre WiFi doit grandir avec vous. Ajoutez plus de noeuds pour étendre la couverture pour une connexion plus solide et pour gérer plus d'appareils selon les besoins.

Lorsque votre famille, votre maison et vos besoins grandissent, votre WiFi doit grandir avec vous. Ajoutez plus de noeuds pour étendre la couverture pour une connexion plus solide et pour gérer plus d'appareils selon les besoins. Robuste. Stable. Fiable. ? Le produit étant construit avec la plateforme Qualcomm® Immersive Home 214, les utilisateurs peuvent s'attendre à une excellente connectivité dans toute la maison.

Disponibilité et images

Le Linksys Hydra 6 sera disponible au début de l'été aux États-Unis au prix de vente conseillé de 179,99 USD sur Linksys.com et chez des détaillants sélectionnés ; la disponibilité mondiale suivra au second semestre 2022.

Le Linksys Atlas 6 sera disponible au début de l'été aux États-Unis aux prix de vente conseillés de 149,99 USD (pack 1), de 279,99 USD (pack 2) et de 349,99 USD (pack 3) sur Linksys.com ; la disponibilité mondiale suivra au second semestre 2022.

À propos de Linksys

Chez Linksys, nous nous efforçons de bâtir les technologies sans fil les plus fiables, à la fois innovantes et parées pour l'avenir, capables de connecter tous les individus et tous les objets, aisément et en toute sécurité. Créée en 1988, Linksys s'est depuis établie en tant que marque de mise en réseau haut de gamme. Aujourd'hui, le matériel informatique, les logiciels et les services de Linksys sont commercialisés dans 64 pays à travers le monde, allant des routeurs domestiques aux systèmes maillés, en passant par les points d'accès et les commutateurs d'entreprise. Récemment, Linksys a développé ses activités dans les secteurs de l'éducation et de l'entreprise via son partenariat avec Fortinet, leader en sécurité de niveau entreprise. Linksys. Pour toutes les connexions.

Qualcomm est une marque commerciale ou une marque déposée de Qualcomm Incorporated.

La plateforme Qualcomm Immersive Home 214 est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

