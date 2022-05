Manuvie annonce des nominations au sein de l'équipe de la haute direction





TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/

TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - Manuvie est heureuse d'annoncer plusieurs changements au sein de son équipe de la haute direction. Ces changements témoignent de l'envergure de l'équipe de direction de la Société qui accueille notamment un ancien collègue.

Après plus de trente ans de service, Michael Doughty, chef de la direction, Secteur Canada, a décidé de prendre sa retraite à la fin de septembre. « Mike est un gestionnaire hors pair qui incarne nos valeurs, recherche l'excellence tous les jours et a à coeur le bien-être de nos collègues, de nos clients et de nos collectivités, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Il commence ce nouveau chapitre, avec nos meilleurs voeux et notre profonde gratitude pour ses nombreuses contributions. »

Naveed Irshad sera nommé chef de la direction, Secteur Canada. Sa nomination prendra effet le 1er juin 2022 pour permettre une transition en douceur avec M. Doughty. M. Irshad occupe actuellement le poste de chef mondial, Gestion des contrats en vigueur et chef, Anciens produits, Amérique du Nord, à Manuvie. Dans le cadre de ses fonctions, il a dirigé des initiatives réussies qui ont libéré plus de 8 milliards de dollars en capital, y compris la récente transaction de réassurance du bloc américain de contrats de rentes variables. Juste avant d'occuper son poste actuel, il était président et chef de la direction de Manulife Singapore. Reconnu pour l'étendue de son expérience, M. Irshad a occupé divers postes liés à la direction générale, au développement de produits, aux finances, à la réassurance et de la gestion des risques au cours de ses 30 années de carrière dans le secteur.

Marc Costantini revient travailler à Manuvie et occupera le poste de chef mondial, Gestion des contrats en vigueur dès le 13 juin. M. Costantini quitte son poste à Munich Re, où il travaille actuellement à titre de président-directeur général, Développement d'entreprise, stratégie et solutions numériques pour le secteur d'assurance vie et santé en Amérique du Nord, afin de rejoindre les rangs de Manuvie. Avant d'entrer au service de Munich Re, il était vice- président directeur pour les marchés commerciaux et gouvernementaux chez Guardian, société où il a commencé à travailler en 2014, à titre de chef des finances. Auparavant, M. Costantini a passé plus de 20 ans à Manuvie, où il a occupé divers postes de direction au sein des secteurs d'exploitation et de Stratégie de l'entreprise, Expansion de l'entreprise et Finances.

Damien Green a été nommé chef de la direction, Secteur Asie, en remplacement d'Anil Wadhwani, qui a quitté l'entreprise. M. Green est actuellement chef de la direction, Manulife Hong Kong; il est entré au service de Manuvie en 2018 à titre de chef, Stratégie et Bureau de la gestion de la transformation, Asie. Il possède une vaste expérience dans le secteur de l'assurance, ayant occupé des postes de direction en Asie au sein de MetLife, d'AIA et de AustralianSuper. Pankaj Banerjee, chef de la distribution, Manulife Asia, sera également chef de la direction par intérim, Manulife Hong Kong, en attendant la fin du processus de nomination de la personne qui succédera à M. Green.

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'envergure de notre équipe de direction avec les nominations de Naveed et de Damien, ainsi que l'attrait de notre équipe avec le retour de Marc, une personne si accomplie, a commenté M. Gori. Ces gestionnaires exceptionnels ont une excellente feuille de route pour ce qui est d'obtenir des résultats et partage la même passion pour bâtir des équipes gagnantes. Je me réjouis à l'idée de travailler avec eux alors que nous continuons de stimuler la croissance au sein de nos activités et de faire progresser nos efforts de leadership numérique axé sur les clients. »

M. Irshad, M. Constantini et M. Green relèveront directement du président et chef de la direction de Manuvie, Roy Gori.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com

