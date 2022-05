Andersen Global intègre un cabinet d'avocats belge dans le cadre d'un accord de collaboration





Andersen Global annonce la signature d'un accord de collaboration avec Seeds of Law, cabinet d'avocats multiservices basé en Belgique, ajoutant des capacités juridiques à sa plateforme dans le pays.

Créé en 2009 et dirigé par les associés et cofondateurs Leo Peeters et Koen De Puydt, Seeds of Law est spécialisé dans le droit des sociétés et le droit commercial, l'immobilier, les fusions et acquisitions, la banque et la finance, le droit public, l'insolvabilité et les litiges. Le cabinet se compose de 10 associés et plus de 20 professionnels basés dans les bureaux du cabinet à Bruxelles, Gand et Anvers.

« La délivrance de solutions stratégiques et innovantes, qui permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs, constitue une valeur fondamentale au sein de notre cabinet », a déclaré Leo. « Notre collaboration avec Andersen Global renforce l'engagement de notre équipe consistant à conserver un avantage concurrentiel dans la région, ainsi qu'à délivrer des services de premier ordre. Nous sommes impatients de travailler avec les cabinets membres et collaborateurs existants dans la région, ainsi que dans le reste du monde. »

« Seeds of Law est très apprécié pour son expérience, sa connaissance du marché et sa capacité à fournir aux clients des services indépendants et synergiques », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « La Belgique constitue un marché crucial pour notre plateforme européenne, et Leo et Koen ainsi que leur équipe fourniront des capacités complémentaires extraordinaires à notre plateforme dans la région.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 343 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

