Le gouvernement du Canada appuie huit organisations des Îles-de-la-Madeleine pour faire croître et diversifier l'économie régionale





DEC accorde près de 6 millions de dollars à des projets qui contribueront au démarrage et à la croissance d'entreprises, ainsi qu'au développement de la communauté madelinienne.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les Îles-de-la-Madeleine comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques et résilients dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines de ces organisations, provenant de différents secteurs, ont vu des occasions de développement pour assurer la vitalité de leur collectivité.

C'est pourquoi, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, annoncent aujourd'hui des aides financières de DEC totalisant 5,78 millions de dollars pour soutenir huit projets porteurs pour la région.

Les bénéficiaires sont : le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), la Coopérative des Pêcheurs de Cap Dauphin, Homard du Cap des Îles, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, le Centre Alfred Gallant, Solutions Distributions IM, Alcyon sel de mer et la Maison des jeunes des Îles-de-la-Madeleine.

Ces investissements de DEC contribueront à l'amélioration des espaces de vie des Madelinots ainsi qu'au démarrage et à la croissance d'entreprises et d'organismes de la région; que ce soit par l'acquisition de nouveaux équipements ou en les outillant pour augmenter leur potentiel d'innovation. Le complément d'information sur chacun des projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. Une région prospère repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir les entreprises, les organismes et les communautés vers l'économie de demain. En les appuyant, nous les aidons à saisir les occasions d'affaires et de développement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui auprès de ces huit organisations des Îles-de-la-Madeleine pour qu'elles puissent concrétiser des projets porteurs pour la région. En misant sur le développement de la communauté, nous nous assurons qu'elle puisse profiter d'endroits où il fait bon vivre. Et en misant sur la croissance, nous permettons de renforcer l'économie régionale par l'innovation et la diversification des activités. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le soutien annoncé aujourd'hui témoigne de notre volonté et de notre engagement renouvelé envers les entreprises et les organismes des Îles-de-la-Madeleine. Je suis ravie que DEC mise sur ces projets porteurs d'avenir pour la communauté madelinienne. Nul doute que leur succès contribuera de façon importante au développement et à la croissance de la région en plus de contribuer à une économie plus forte, plus résiliente et plus verte. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

