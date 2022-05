Esri présentera la solution ArcGIS pour Microsoft Planetary Computer à l'occasion du colloque Living Planet





Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, présente ArcGIS pour Microsoft Planetary Computer à l'occasion du colloque Living Planet. La nouvelle offre d'Esri, qui sortira en juillet 2022, conférera davantage de moyens au public, aux géographes, aux scientifiques de données et aux autres chercheurs de l'Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA) qui observent la planète.

Le colloque Living Planet de l'ESA de 2022 se focalise sur le rôle de l'observation de la Terre pour construire un avenir durable et une société résiliente. Les participants découvriront également en quoi les technologies émergentes révolutionnent l'utilisation des activités d'observation de la Terre, et comment les entreprises ainsi que l'économie peuvent en bénéficier.

Pour soutenir ces objectifs, l'offre d'Esri, qui sera présentée en avant-première lors de l'événement, confère aux utilisateurs un accès à Microsoft Planetary Computer. Ce catalogue composé de données environnementales de plusieurs pétaoctets sera directement accessible depuis ArcGIS Pro, logiciel complet d'analyse d'images d'Esri. Les fonctionnalités incluront :

Une interface utilisateur ainsi que des options de scripts et de blocs-notes.

Un ensemble d'outils d'analyse prêts à l'emploi ainsi que des fonctions raster conçues pour la détection du changement, l'analyse des séries chronologiques, l'apprentissage profond et bien plus encore.

Un traitement à la volée.

La possibilité pour les utilisateurs de partager leurs techniques via des modèles, des tableaux de bord, des applications personnalisées et bien plus encore, une fois la recherche terminée.

De nouveaux services d'imagerie, tels que l'archive complète Sentinel-1. Ces services couvrent également Sentinel-2 Level-2A, Landsat 8 et 9 Level-2, ainsi que Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Timeseries qui sont d'ores et déjà présents dans la solution ArcGIS Living Atlas of the World.

Les experts d'Esri sont disponibles pour présenter aux participants cette nouvelle collection de données.

Pour en savoir plus sur la manière dont Esri accompagne les chercheurs, rendez-vous sur go.esri.com/research-esa-2022, ou venez rencontrer en personne les employés d'Esri lors du colloque Living Planet de l'ESA et du Congrès de l'ISPRS.

