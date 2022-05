NetApp finalise l'acquisition d'Instaclustr





NetApp® (NASDAQ : NTAP), une société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition d'Instaclustr, l'un des principaux fournisseurs de plateformes de bases de données open source, entièrement gérées, de pipelines et d'applications de flux de travail, livrées en tant que service.

L'acquisition d'Instaclustr s'inscrit dans le cadre de toute une série d'acquisitions stratégiques effectuées par NetApp, afin d'assurer l'offre d'une gamme complète destinée aux opérations infonuagiques (CloudOps). Les opérations infonuagiques (CloudOps) désignent l'ensemble d'activités, d'outils et de processus qui permettent aux applications cloud natives et aux infrastructures sous-jacentes de fonctionner de manière optimale. L'offre CloudOps de NetApp vient compléter son infrastructure de stockage multicloud et ses services de données, de pointe, et permet aux propriétaires d'applications de résoudre un large éventail de problèmes d'applications cloud, avec un seul fournisseur pour interlocuteur.

« NetApp propose l'un des portefeuilles les plus attrayants du secteur, pour le cloud hybride et le multicloud. Le portefeuille de services d'applications de données cloud d'Instaclustr est rapidement adopté pour créer des applications cloud modernes. Les services d'Instaclustr tireront désormais parti des capacités inégalées de résilience et de protection des données, de nos offres de stockage cloud, des capacités d'optimisation continue des infrastructures cloud du portefeuille Spot, et de l'observabilité granulaire au niveau du service, de Cloud Insights », a déclaré George Kurian, PDG de NetApp. « Ensemble, ces capacités permettront aux clients de créer, de déployer et d'exploiter des applications cloud beaucoup plus rapidement, plus facilement et à moindre coût. »

Les acquisitions stratégiques de NetApp, qui incluent Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt et désormais Instaclustr, ont fait de Spot by NetApp une plateforme convaincante pour les applications hébergées sur un ou sur de multiples clouds : optimisation continue, automatisation, contrôle et sécurité, combinés au savoir-faire de l'entreprise en matière de déploiement et d'exploitation d'applications open source, le tout délivré en tant que service, sur des clouds publics et privés, pour offrir aux clients plus de cloud à un coût inférieur et avec une complexité moindre.

NetApp est une société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux entreprises de s'imposer grâce aux données à l'ère de la transformation numérique accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui permettent aux entreprises d'exécuter leurs applications de manière optimale à partir du centre de données, vers le cloud ; et ce, soit qu'elles développent dans le cloud, migrent vers le cloud, ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les entreprises à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les données, services et applications appropriés aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

