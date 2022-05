Hurricane Electric étend son réseau mondial au point d'échange internet albanais





Hurricane Electric, la plus vaste dorsale internet native IPv6 au monde a annoncé aujourd'hui avoir étendu sa présence en Europe du Sud-Est en se connectant à l'Albanian Neutral Internet eXchange (ANIX).

ANIX est le premier point d'échange internet neutre et à but non lucratif en Albanie. Il est hébergé et géré par Namex au sein du centre de données de classe opérateur de RASH, le réseau universitaire albanais, à Tirana. ANIX a été lancé en mars 2018 et, avant sa création, le trafic entre les points d'extrémité albanais passait obligatoirement par des pays étrangers. Les fournisseurs d'accès à internet albanais et du monde entier font appel à ANIX pour interconnecter leurs réseaux.

La présence d'Hurricane Electric au sein d'ANIX réduira la latence, améliorera la tolérance aux pannes, l'équilibrage de la charge et l'infrastructure nécessaire au contrôle de la congestion. Les nouvelles voies de connectivité directe augmenteront également la portée de l'infrastructure et des services internet de nouvelle génération (IPv6) d'Hurricane Electric. Par ailleurs, les membres d'ANIX peuvent à présent échanger du trafic IP, ou "peer", grâce à la solide dorsale internet mondiale d'Hurricane Electric.

Namex est un point d'échange internet établi à Rome, en Italie, depuis 1995. Namex et RASH, le réseau universitaire albanais constitué en 2007, ont mené le projet ANIX bénévolement en vue d'améliorer la connectivité des fournisseurs d'accès albanais entre eux et avec le réseau internet mondial. ANIX dispose d'une infrastructure de pointe, hébergée dans le centre de données de RASH, qui dispose de nombreuses fonctionnalités pour garantir la disponibilité, notamment des onduleurs N+1, des capteurs de température et d'humidité ainsi qu'une surveillance en temps réel de l'infrastructure critique de l'installation.

Au-delà de la capacité accrue du réseau assurée par les ports 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) et GigE (1 Gigabit Ethernet), le vaste réseau mondial d'Hurricane Electric assure plus de 20 000 sessions BGP sur plus de 9 000 réseaux différents, via un ensemble de 250 points d'échange majeurs et des milliers de clients et de ports de peering privés.

"Hurricane Electric's se réjouit de sa connexion à ANIX, ainsi que de l'expansion de sa présence en Europe du Sud-Est", déclare Mike Leber, président de Hurricane Electric. "Cette nouvelle connexion permettra aux fournisseurs locaux de services internet et aux autres réseaux de tirer parti du riche réseau mondial d'Hurricane Electric, tout en contribuant à renforcer la connectivité internet de l'Albanie."

À propos d'Hurricane Electric

Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6 et est considérée comme la plus grande dorsale IPv6 au monde. Au sein de son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 250 points d'échange majeurs et échange directement son trafic avec plus de 9 000 réseaux différents. Utilisant une topologie de fibre optique résiliente, Hurricane Electric dispose de pas moins de cinq routes 100G redondantes traversant l'Amérique du Nord, de quatre routes 100G séparées entre les États-Unis et l'Europe, et d'anneaux 100G en Europe et en Asie. Hurricane possède également un anneau autour de l'Afrique et un anneau qui traverse l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric propose des solutions de transit IPv4 et IPv6 sur la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles sont 100GE (100 gigabits/seconde), 10GE et Gigabit Ethernet. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://he.net.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 17:25 et diffusé par :