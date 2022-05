LES LIBÉRAUX ANNONCENT ACCÈS SANTÉ : UN MÉDECIN DE FAMILLE POUR VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS





Avec la CAQ, c'est 1 million de Québécois toujours en attente d'un médecin de famille

MAGOG, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - De passage en Estrie, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, était accompagnée de Vicki-May Hamm, candidate libérale dans la circonscription d'Orford, pour faire l'annonce d'un engagement phare en santé de sa plateforme électorale.

Sous le règne de la CAQ, l'accès aux soins de santé de proximité n'a fait que se détériorer. Alors que nous devons composer avec le vieillissement de la population et l'accroissement de la prévalence des maladies chroniques, nous en sommes à un point tournant.

Au lieu de se retrousser les manches et de prendre les bouchées doubles, la CAQ a abandonné les Québécois.e.s. Elle a reculé sur sa promesse d'offrir un médecin de famille pour tous et elle a fait bondir la liste d'attente pour un médecin de famille à plus d'un million, soit plus du double de 2018. Nous ne pouvons pas baisser les bras comme le fait François Legault simplement parce que l'objectif est difficile à atteindre.

Au Parti libéral du Québec, nous proposons plutôt des mesures concrètes afin d'offrir à tous les Québécois qui le souhaitent un médecin de famille. Nous allons prioriser une prise en charge réelle des patient.e.s, par des médecins de famille appuyés par des équipes de professionnels de la santé.

Nous savons que le travail sera colossal, mais, contrairement à François Legault, l'équipe libérale est prête à le faire.

Afin d'offrir un médecin de famille aux Québécois.e.s, il sera important :

d'assurer une meilleure organisation du travail?;

de reconnaître la pénurie de main-d'oeuvre à la grandeur du système de santé et d'accélérer le recrutement?;

de développer plus de Groupes de médecine familiale (GMF)?;

de réévaluer les activités de médecins de famille dans les hôpitaux?;

de réduire le fardeau administratif du personnel soignant.

Citations :

«?La CAQ cherche simplement à contourner le problème en offrant des consultations sans rendez-vous, sans garantie de prise en charge et de suivi. Avec Accès santé, nous proposons un modèle simple qui répond aux besoins de tous les Québécois. Cela nous permettra collectivement de faire plus de prévention, d'éviter des hospitalisations, ainsi que de limiter les visites aux urgences. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est bon pour les patients et c'est bon pour le système.?»

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

«?Dans les dernières années, on constate directement sur le terrain le manque de ressources qui s'est accentué depuis l'arrivée de la CAQ. En plus, l'inaction de la CAQ n'a fait qu'aggraver la situation en Estrie. La liste d'attente pour un médecin de famille dans notre région est passée de 31?700 à 82?000, une augmentation de 50?000 personnes qui attendent toujours un médecin de famille, en quatre ans. Il ne faut pas baisser le bras, et c'est pourquoi je m'engage à faire de la diminution de la liste d'attente une priorité.?»

- Vicki-May Hamm, candidate libérale dans Orford

«?Le gouvernement caquiste a abandonné son objectif d'offrir un médecin de famille à toute la population. Son approche, basée sur un service de sans rendez-vous, est dépassée. Notre approche se veut plus globale et axée sur la prévention, c'est ce que la population désire et c'est ce que la science nous dicte.?»

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole en matière de santé

Pour écouter l'annonce : https://clic.plq.org/3wOnVI6

