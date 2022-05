Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 24 mai 2022

13 h 30

Le premier ministre et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, feront une annonce concernant les Jeux Invictus de 2025. Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, et la ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique, Melanie Mark, seront aussi présents.